СМИ: сериал по «Дюне» нашёл исполнительниц главных ролей

Как пишет Deadline, создатели грядущего сериала по «Дюне» наконец-то нашли исполнительниц главных ролей. Ими стали Эмили Уотсон (сыграла Ульяну Хомюк в «Чернобыле» от HBO) и Ширли Хендерсон (Плакса Миртл в фильмах «Гарри Поттер»).
Действие сериала развернётся за десять тысяч лет до событий романа и фильма. Актрисы сыграют представительниц рода Харконнен, сестёр Валю и Тулу; им предстоит выступить «против угрозы всему человечеству». Они станут могущественными и влиятельными фигурами в организации под названием Сестринство, которая позже превратится в орден Бене Гессерит.
Режиисёром первых эпизодов станет Йохан Ренк, обладатель «Эмми» за «Чернобыль». Также он снимал серии «Викингов» и «Во все тяжкие». Шоураннер и сценаристка — Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»). Дени Вильнёв, который должен был сам снять пилот, в итоге занял должность исполнительного продюсера.
Сейчас Вильнёв вовсю занимается съёмками второй «Дюны». Фильм планируют выпустить 17 ноября 2023-го.
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