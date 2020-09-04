СМИ: Sony готовит сериал про супергероиню Шёлк из вселенной «Человека-Паука»

По данным Deadline, Sony постепенно подыскивает дистрибьютора для своего грядущего шоу про супергероиню Шёлк из вселенной «Человека-Паука». И похоже, партнёром студии может стать площадка Amazon. Ранее компании уже работали вместе — Sony Pictures TV делает для Amazon «Пацанов».

Студия занимается сериалом про Шёлк уже около года. Сценарий к проекту написала Лорен Мун («Приятные хлопоты» и «Нетипичный»), он основан на одноимённой серии комиксов, придуманной Дэном Слоттом и Умберто Рамосом. Шоу станет одним из первых супергеройских проектов с азиато-американским персонажем на главной роли.

Источники Deadline говорят, что пока что переговоры между компаниями находятся на начальном этапе, и есть ряд вопросов, которые нужно решить. Пока что Marvel хочет, чтобы сериал вышел на традиционной площадке, а уже потом на стриминг-сервисе.

В апреле 2019-го Sony TV заключила крупную сделку с Филом Лордом и Крисом Миллером («Человек-Паук: Через вселенные»). Дуэт должен разработать несколько проектов в рамках Паучьей вселенной Sony, они и Эми Паскаль выступают продюсерами сериала «Шёлк». Deadline уточняет, что подход проекта напоминает связку шоу Marvel-Netflix с Сорвиголовой.

Шёлк (она же Синди Мун) в комиксах появилась относительно недавно — в апрельском выпуске Amazing Spider-Man за 2014 год. Её укусил радиоактивный паук на выставке Питера Паркера, и та обрела похожие суперсилы. С ней вышел на связь бизнесмен и также обладатель паучьих сил Иезекииль Симс, который взялся обучать Мун. Однако во время вторжения суперзлодеев Морлана и Наследников, что охотились за всеми героями с паучьими силами в разных вселенных, Иезекииль спрятал Шёлк. Позднее девушку отыскал Питер Паркер. Эти события отчасти освещаются в сборнике «Человек-Паук: Паучьи миры».