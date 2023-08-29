Аниме «Мальчик и птица» выйдет в РФ в ноябре? Прокатчик опроверг это

Сегодня СМИ со ссылкой на сайт «Русского репортажа» сообщили, что последний фильм Хаяо Миядзаки под названием «Мальчик и птица» (или «Как поживаешь?») выйдет в России в ноябре — без точной даты релиза.
Однако в пресс-службе кинопрокатчика опровергли эту информацию и пообещали в сентябре поделиться подробностями о релизе.
Японская премьера картины состоялась 14 июля. Лента собрала в домашнем прокате 7,41 миллиарда иен (около 50,6 миллиона долларов).
Что интересно, Ghibli не делилась никакими промо-материалами до самого выхода фильма. А первые кадры студия выложила спустя месяц после релиза.
При работе над фильмом именитый режиссер частично вдохновлялся детской книгой «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро.
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Редактор
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