СМИ сообщили об отмене «Уиллоу», а шоураннер опроверг эту информацию

Недавно СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Disney решила отменить фэнтезийный сериал «Уиллоу» после первого сезона.

Однако, как заявил шоураннер Джон Кэздан, это не совсем так. Шоу действительно пока не продлили, но оно может получит новые истории в будущем.

Пока что актеров освободили для других проектов, потому что съемки точно не состоятся в следующем году из-за тенденции на замедлении производства в индустрии.