СМИ: Создатели фильма «Доктор Сон» экранизируют хоррор-комикс «Что-то убивает детей»

По сообщению The Hollywood Reporter, Тревор Мэйси и Майк Флэнаган вместе пишут пилот адаптации комикса «Что-то убивает детей» для Netflix. Мэйси и Флэнагана ранее совместно экранизировали роман С. Кинга «Доктор Сон», и сейчас готовят ещё несколько хоррор-проектов.

Комикс «Что-то убивает детей» от издательства Boom! Studios за авторством Джеймса Тайниона IV, нарисованный Вертером Делл’Эдерой, вышел в 2019 году и скоро стал хитом: он был продан тиражом более 1,2 миллиона копий за 18 месяцев с момента издания, а также переведен на 10 языков. Комикс рассказывает о городе, в котором обитают монстры, пожирающие детей. Один выживший подросток, рассказывающий истории, в которые не верит никто из взрослых. В истории появляется также загадочная женщина, которая время от времени разговаривает со своим чучелом животного, но за этими разговорами скрывается её способность убивать монстров.

Исполнительными продюсерами являются президент Boom! по развитию Стивен Кристи, генеральный директор Росс Ричи и глава телевидения Марк Амброуз. Тайнион и Делл’Эдера выступят в качестве со-исполнительных продюсеров вместе с Адамом Фасулло из Intrepid.

Проект находится на ранней стадии разработки, но если Netflix даст зелёный свет на дальнейшую разработку, то скорее всего, продюсер Мэйси и режиссер Флэнаган выступят в роли шоураннеров. Пока неизвестно, будет ли Флэнаган режиссировать эпизоды сериала.