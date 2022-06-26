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    Новости

    СМИ: Тайка Вайтити поставил несколько эпизодов третьего сезона «Мандалорца»

    26 июня 2022
    26.06.2022
    529
    0 минут на чтение
    СМИ: Тайка Вайтити срежиссировал несколько эпизодов третьего сезона «Мандалорца»

    Порталы SlashFilm и инсайдер Bespin Bulletin докладывают, что Тайка Вайтити срежиссировал несколько эпизодов третьего сезона «Мандалорца».

    Пока подтверждений нет, но ранее Вайтити уже поставил восьмой эпизод первого сезона, а также сейчас он в качестве режиссёра работает над новым фильмом во вселенной «Звёздных войн».

    От SlashFilm также появилась информация, что Вайтити ещё и снимется в третьем сезоне «Мандалорца». Возможно, он вернётся к озвучке своего персонажа из первого сезона — дроида IG-11.

    Третий сезон стартует в феврале следующего года на Disney+.

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