СМИ: The CW не планирует продлевать «Винчестеров» на второй сезон

По данным издания Deadline, канал The CW пока что не собирается продлевать «Винчестеров» и «Уокера: Независимость» на вторые сезоны.
Тем не менее глава сети Дэннис Миллер намекнул продюсерам, что отсутствие заказов не означает закрытие проектов.
В то же время это решение еще раз подчеркивает Nexstar, которая владеет The CW, сократить расходы. Так что в ближайшее время можно ждать, что список отмененных сериалов будет только расти.
Кроме того, в рамках сокращения расходов в начале ноября канал подвергся ряду увольнений.
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