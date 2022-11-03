СМИ: The CW не планирует продлевать «Винчестеров» на второй сезон

По данным издания Deadline, канал The CW пока что не собирается продлевать «Винчестеров» и «Уокера: Независимость» на вторые сезоны.

Тем не менее глава сети Дэннис Миллер намекнул продюсерам, что отсутствие заказов не означает закрытие проектов.

В то же время это решение еще раз подчеркивает Nexstar, которая владеет The CW, сократить расходы. Так что в ближайшее время можно ждать, что список отмененных сериалов будет только расти.

Кроме того, в рамках сокращения расходов в начале ноября канал подвергся ряду увольнений.