СМИ: у новой адаптации «Кладбища домашних животных» появился режиссер

Источники Deadline сообщают, что постановкой новой экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга займется Линдси Бир.

Это будет ее режиссерский дебют. Ранее она выступила сценаристом «Поступи хаоса» и «Трансформеров: Последний рыцарь», а сейчас пишет киноадаптацию «Бэмби».

Изначально предполагалось, что фильм будет приквелом. Но, судя по всему, историю решили переработать — пока что без подробностей.

Новая версия «Кладбища домашних животных» выйдет эксклюзивно на Paramount+.

Оригинальная картина вышла в 1989 году. В 1992-м она получила сиквел, а в 2019-м состоялась премьера перезапуска, который прохладно встретили критики и обычные зрители.