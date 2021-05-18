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    Новости

    СМИ: у новой адаптации «Кладбища домашних животных» появился режиссер

    18 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    18.05.2021
    281
    0 минут на чтение
    СМИ: у новой адаптации «Кладбища домашних животных» появился режиссер 1

    Источники Deadline сообщают, что постановкой новой экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга займется Линдси Бир.

    Это будет ее режиссерский дебют. Ранее она выступила сценаристом «Поступи хаоса» и «Трансформеров: Последний рыцарь», а сейчас пишет киноадаптацию «Бэмби».

    Изначально предполагалось, что фильм будет приквелом. Но, судя по всему, историю решили переработать — пока что без подробностей.

    Новая версия «Кладбища домашних животных» выйдет эксклюзивно на Paramount+.

    Оригинальная картина вышла в 1989 году. В 1992-м она получила сиквел, а в 2019-м состоялась премьера перезапуска, который прохладно встретили критики и обычные зрители.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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