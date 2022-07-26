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    Новости

    СМИ: У ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic серьёзные проблемы

    27 июля 2022
    27.07.2022
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    1 минута на чтение
    СМИ: У ремейка Knight of the Old Republic серьёзные проблемы

    По данным журналиста Джейсона Шрейера, у ожидаемого ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic большие проблемы. Разработчики в студии пытаются понять, как вообще дальше будет идти работа после увольнения двух ключевых сотрудников за последний месяц. Проект поставлен на паузу.

    • Игру анонсировали в сентябре прошлого года, объявив, что разработка идёт в Aspyr уже три года. Aspyr до этого занималась портированием игр, в том числе и оригинальной дилогии KotOR.
    • 30 июня студия завершила работу над демоверсией игры, «вертикальным срезом», который показала партнёрам из Lucasfilm и Sony. Разработчики были рады достичь этой вехи, они чувствовали, что всё идёт по плану, говорит источник, знакомый с проектом. Последующие события стали для всех шоком.
    • На следующей неделе руководство уволило дизайн-директора Брэда Принса (Brad Prince) и арт-директора Джейсона Минора (Jason Minor). Оба отказались от комментариев, но Минор в соцсети намекнул, что его увольнение стало неожиданностью.
    • Руководство Aspyr сообщило сотрудникам, что «вертикальный срез» не оправдал ожиданий и проект поставят на паузу. Об этом сообщили два источника, которые были на встрече. Один из источников, знакомый с ситуацией, предположил, что разработка демоверсии заняла чересчур много времени и денег, и текущий курс проекта стал «неустойчивым». Другая точка зрения связана с графиком работы. Руководство сообщало партнёрам, что релиз игры запланирован на конец 2022-го. При этом со стороны разработчиков более реалистичной датой релиза виделся 2025-й.

    После серии встреч в июле руководство Aspyr сообщило сотрудникам, что ремейк на паузе, а компания будет искать новые контракты и возможности. Об этом журналисту также рассказали люди, которые «не уполномочены публично комментировать ситуацию». Игру могут и вовсе передать другой компании.

    Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic должен был стать первой крупной игрой по «Звёздным войнам» вне издателя EA, чей контракт истекает в 2023-м.

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