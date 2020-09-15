СМИ: у японские военных появились инструкции на случай встречи с НЛО

По данным телеканала NHK, Министерство обороны Японии получило инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами.

Так, летчики должны сообщить командованию о появлении НЛО или беспилотника и сделать фото или записать видео объекта. Минобороны, в свою очередь, нужно провести анализ полученных данных и оценить потенциальную угрозу Японии.

Глава Минобороны Таро Коно прежде заявлял, что не верит в существование НЛО. Тем не менее он распорядился подготовить соответствующие инструкции — на всякий случай.

Напомним, весной Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены неопознанные воздушные явления. Впрочем, вряд ли речь идет о реальных пришельцах из космоса. Подробнее об этом можно узнать, например, из ролика Utopia Show.