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    Новости

    СМИ: у японские военных появились инструкции на случай встречи с НЛО

    15 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    15.09.2020
    3275
    0 минут на чтение
    СМИ: уяпонские военных появились инструкции на случай встречи с НЛО

    По данным телеканала NHK, Министерство обороны Японии получило инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами.

    Так, летчики должны сообщить командованию о появлении НЛО или беспилотника и сделать фото или записать видео объекта. Минобороны, в свою очередь, нужно провести анализ полученных данных и оценить потенциальную угрозу Японии.

    Глава Минобороны Таро Коно прежде заявлял, что не верит в существование НЛО. Тем не менее он распорядился подготовить соответствующие инструкции — на всякий случай.

    Напомним, весной Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены неопознанные воздушные явления. Впрочем, вряд ли речь идет о реальных пришельцах из космоса. Подробнее об этом можно узнать, например, из ролика Utopia Show.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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