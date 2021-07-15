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    Новости

    СМИ: в 2022 году в Netflix появятся видеоигры

    15 июля 2021
    15.07.2021
    741
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    СМИ: в 2022 году в Netflix появятся видеоиг

    Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Netflix планирует добавить в 2022 году в свою библиотеку видеоигры.

    Инициативу возглавляет Майк Верду, работавший прежде в EA (мобильные Plants vs. Zombies и Star Wars) и Facebook на руководящей должности.

    Видеоигры будут еще одним разделом Netflix, который анонимные сотрудники онлайн-кинотеатра сравнивают с документалками и стендапами. Однако стоимость подписки увеличивать не собираются — по крайней мере, пока.

    В ближайшие месяцы Netflix будет формировать команду своего игрового направления. Для компании это хороший способ привлечь новую аудиторию и занять выгодное положение на фоне Disney, WarnerMedia и Amazon.

    Ранее стриминговый сервис уже заявлял, что собирается дальше «окучивать» интерактивные развлечения. А еще компания призналась, что помимо всего прочего конкурирует с играми-сервисами вроде Fortnite.

    Напомним, в последнее время Netflix все чаще выпускает сериалы по игровым вселенным — из последнего можно вспомнить аниме по Dota 2 и Castlevania. Также онлайн-кинотеатр помогал с разработкой Stranger Things 3: The Game и мобилкой по мотивам «Очень странных дел».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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