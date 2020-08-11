СМИ: в DC Comics и сервисе DC Universe произошли массовые увольнения

Журналисты Variety рассказали, что вслед за реструктуризацией WarnerMedia последовали массовые увольнения в DC Comics и DC Universe,.

Комикс-направление покинули главный редактор Боб Харрас, редакторы Брайан Каннингем и Марк Дойл, старший вице-президент по издательской стратегии Хэнк Каналц, вице-президент по маркетингу Джона Вейленд и вице-президент по цифровой стратегии Бобби Чейз.

Сотрудники компании в разговоре с Bleeding Cool называют происходящее «кровавой бойней». Пока непонятно, как это отразится на мероприятии DC FanDome, в котором должны были принять участие многие уволенные работники.

Что касается стримингового сервиса DC Universe, то там сократили большинство сотрудников. Это объясняется тем, что корпорация больше заинтересована в поддержке HBO Max, где уже выходят некоторые сериалы DC.

Вместе с этим было закрыто подразделение DC Direct, которое занималось производство мерчендайза. Оно существовало на протяжении 22 лет.

Также ожидается, что под «ковровую бомбардировку» попадут Warner Bros. и HBO, откуда WarnerMedia планирует уволить не менее 800 работников.