СМИ: в марте из российских онлайн-кинотеатров уберут фильмы и сериалы Disney

Издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщило, что в марте у российских онлайн-кинотеатров закончатся контракты на показ фильмов и сериалов Disney.
После этого стриминговые сервисы будут вынуждены удалить весь контент кинокомпании со своих площадок.
Среди них, например, «Кинопоиск», «Иви» и Okko. И все три онлайн-кинотеатра отказались от комментариев.
Напомним, еще в 2022 году Disney предупредила, что не собирается продлевать или заключать новые лицензионные соглашения с российскими стриминговыми сервисами.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Хитрый план СкайнетаКомпьютер никогда не ошибается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.