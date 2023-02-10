СМИ: в марте из российских онлайн-кинотеатров уберут фильмы и сериалы Disney

Издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщило, что в марте у российских онлайн-кинотеатров закончатся контракты на показ фильмов и сериалов Disney.

После этого стриминговые сервисы будут вынуждены удалить весь контент кинокомпании со своих площадок.

Среди них, например, «Кинопоиск», «Иви» и Okko. И все три онлайн-кинотеатра отказались от комментариев.

Напомним, еще в 2022 году Disney предупредила, что не собирается продлевать или заключать новые лицензионные соглашения с российскими стриминговыми сервисами.