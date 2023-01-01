СМИ: в работе находится сериал по фильму-антиутопии «Гаттака»

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что сеть Showtime запустила в производство сериал по мотивам антиутопического фильма «Гаттака».
Правда, пока непонятно, будет ли это совершенно новая история или адаптация картины 1997 года.
Шоураннером и продюсером сериала выступит Алекс Ганса, приложивший руку к «Родине» и «24 часа».
В 2009 году Sony уже пыталась превратить «Гаттаку» в сериал, но его так и не пустили в производство.
По сюжету в будущем люди разделены на генетически идеальных и дефектных — у последних при этом гораздо меньше прав.
У сериала пока нет даты выхода.
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Редактор
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