СМИ: в работе находится сериал по фильму-антиутопии «Гаттака»

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что сеть Showtime запустила в производство сериал по мотивам антиутопического фильма «Гаттака».

Правда, пока непонятно, будет ли это совершенно новая история или адаптация картины 1997 года.

Шоураннером и продюсером сериала выступит Алекс Ганса, приложивший руку к «Родине» и «24 часа».

В 2009 году Sony уже пыталась превратить «Гаттаку» в сериал, но его так и не пустили в производство.

По сюжету в будущем люди разделены на генетически идеальных и дефектных — у последних при этом гораздо меньше прав.

У сериала пока нет даты выхода.