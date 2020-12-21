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    Новости

    СМИ: в возрасте 82 лет умер писатель, драматург и один из авторов «Ну, погоди!» Александр Курляндский

    21 декабря 2020
    Кот-император
    21.12.2020
    1002
    0 минут на чтение
    СМИ: в возрасте 82 лет умер писатель, драматург и один из авторов «Ну, погоди!» Александр Курляндский

    CC BY-SA 4.0 / Alexei Kobelev

    По данным «Эха Москвы», умер российский писатель, драматург, сценарист и автор детских книг Александр Курляндский. Ему было 82 года.

    Он стоял у истоков советского мультсериала «Ну, погоди!», а также занимался «Великолепным Гошей», «Возвращением блудного попугая» и «Ералашем». О попугае Кеше и его друзьях Курляндский также написал четыре повести.

    Он также работал и над книгами для взрослых, в основном сатирических.

    За свою деятельность был дважды удостоен премии «Золотой телёнок» «Клуба 12 стульев» от «Литературной Газеты» (в 1970-м и 1977-м). В числе прочих титулов — лауреат Государственной премии СССР (1988) и Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007).

    Изданию о смерти писателя сообщили его близкие. Причины не уточняются.

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    Кот-император
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