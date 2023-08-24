СМИ: Warner Bros. отменила фильма про Найтвинга

Журналист издания The Wrap Умберто Гонсалес рассказал со ссылкой на свои источники, что Warner Bros. все-таки отменила фильм про Найтвинга.

Очевидно, это произошло из-за перезапуска киновселенной DC, которой теперь занимаются Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Проект анонсировали еще в 2018 году. Режиссером назначили Криса Маккея, который снял «Лего Фильм: Бэтмен» и «Ренфилда».

Ранее постановщик выразил надежду, что ему удастся заняться картиной, хотя он тогда еще не обсуждал это с Ганном.

Официально информации об отмене проекта не было.