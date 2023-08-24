СМИ: Warner Bros. отменила фильма про Найтвинга

Журналист издания The Wrap Умберто Гонсалес рассказал со ссылкой на свои источники, что Warner Bros. все-таки отменила фильм про Найтвинга.
Очевидно, это произошло из-за перезапуска киновселенной DC, которой теперь занимаются Джеймс Ганн и Питер Сафран.
Проект анонсировали еще в 2018 году. Режиссером назначили Криса Маккея, который снял «Лего Фильм: Бэтмен» и «Ренфилда».
Ранее постановщик выразил надежду, что ему удастся заняться картиной, хотя он тогда еще не обсуждал это с Ганном.
Официально информации об отмене проекта не было.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.