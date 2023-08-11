СМИ: WB не работает над новой «Чудо-женщиной» с Галь Гадот

По данным издания Variety, Warner Bros. сейчас не работает над новым сольным фильмом про Чудо-женщину.
Ранее Галь Гадот внезапно объявила, что примет участие в создании новой картины вместе с творческими руководителями DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.
Однако, как отмечают журналисты, актрисе никто не обещал, что студия возьмется за новую часть с ее участием.
Кроме того, прямо сейчас у Ганна и Сафрана нет планов на Чудо-женщину в новой киновселенной DC. Соответственно, возвращение Галь Гадот тоже не обсуждалось.
При этом в разработке находится сериал Paradise Lost, действие которого развернется на острове Чудо-женщины до ее рождения.
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Редактор
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Александр Ремизов
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