СМИ: WB не работает над новой «Чудо-женщиной» с Галь Гадот

По данным издания Variety, Warner Bros. сейчас не работает над новым сольным фильмом про Чудо-женщину.

Ранее Галь Гадот внезапно объявила, что примет участие в создании новой картины вместе с творческими руководителями DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном.

Однако, как отмечают журналисты, актрисе никто не обещал, что студия возьмется за новую часть с ее участием.

Кроме того, прямо сейчас у Ганна и Сафрана нет планов на Чудо-женщину в новой киновселенной DC. Соответственно, возвращение Галь Гадот тоже не обсуждалось.

При этом в разработке находится сериал Paradise Lost, действие которого развернется на острове Чудо-женщины до ее рождения.