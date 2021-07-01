СМИ: звезда «Короны» Тобайас Мензис сыграет Синестро в сериале «Зеленый фонарь»

Портал The Illuminerdi со ссылкой на свои источники рассказал, что Тобайас Мензис ведет переговоры о роли Таала Синестро в сериале «Зеленый фонарь» от HBO Max.

Ранее актер сыграл Брута в «Риме», герцога Эдинбургского в третьем и четвертом сезонах «Короны» и Эдмура Талли в «Игре престолов».

Судя по всему, в сериале покажут, как Синестро превратился из выдающегося члена Корпуса Зеленых фонарей в одного из величайших врагов организации.

Проект курируют Марк Гуггенхайм, известный по «Легендам завтрашнего дня», и Сэт Грэм-Смит, который работал над хоррором «Оно».

Всего в сериале будет 10 эпизодов по часу каждый.