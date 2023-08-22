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    Новости

    Alan Wake II, «Мятежная луна» и DLC для Cyberpunk 2077 — что показали на gamescom 2023

    22 августа 2023
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    22.08.2023
    146
    1 минута на чтение
    Смотрим церемонию открытия gamescom 2023 1

    22 августа в 21:00 по МСК начинается церемония открытия gamescom 2023, в рамках которой нам покажут уже анонсированные игры. Впрочем, без сюрпризов дело явно не обойдется.

    Ведущий Джефф Кили должен представить  Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и других проектов.

    Мы будем в реальном времени собирать главные трейлеры и анонсы.

    Little Nightmares III

    Bandai Namco анонсировала Little Nightmares III. За разработку отвечает теперь Supermassive Games, ответственная за The Dark Pictures.

    Главное нововведение — игру можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме для двух игроков.

    Релиз состоится в 2024 году.

    Black Myth Wukong

    Свежий трейлер экшен-RPG, в основу которой легли китайские мифы, — Black Myth Wukong.

    Игра выйдет в 2024 году.

    Killing Floor III

    Состоялся анонс Killing Floor III. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

    «Мятежная Луна»

    Зак Снайдер представил полноценный трейлер первой части «Мятежной луны».

    Премьера состоится 22 декабря на Netflix.

    Crimson Desert

    Pearl Abyss, известная по Black Desert Online, представила трейлер экшен-RPG — Crimson Desert.

    Даты выхода пока нет.

    Assassin’s Creed Mirage

    Игра выйдет 5 октября 2023 года на всех основных платформах.

    Tekken 8

    Релиз состоится 26 января 2024 года.

    Call of Duty: Modern Warfare III

    Activision показала еще один трейлер Call of Duty: Modern Warfare III, которая разрослась из самостоятельного DLC в полноценную игру.

    Игра выйдет 6 октября.

    Granblue Fantasy: Relink

    Релиз состоится 1 февраля 2024 года.

    Zenless Zone Zero

    HoYoverse, ответственная за Genshin Impact и Star Rail, показала новый трейлер своей новой игры — Zenless Zone Zero.

    Lords of the Fallen

    Очередной трейлер соулс-лайка Lords of the Fallen. Релиз 13 октября 2023 года.

    Expedition: A Mudrunner Game

    Создатели Snowrunner и Mudrunner анонсировали новую игру — Expedition: A Mudrunner Game.

    Cyberpunk 2077

    CD Projekt RED показала новый трейлер дополнения Phantom Liberty — с упором на новые механики и не только.

    DLC выйдет 26 сентября.

    Mortal Kombat 1

    NetherRealm представила новый трейлер Mortal Kombat 1. Игра выйдет 19 сентября.

    Alan Wake II

    Сэм Лейк представил новый cюжетный трейлер Alan Wake II. Игра выйдет 27 октября.

     

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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