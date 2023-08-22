Alan Wake II, «Мятежная луна» и DLC для Cyberpunk 2077 — что показали на gamescom 2023

22 августа в 21:00 по МСК начинается церемония открытия gamescom 2023, в рамках которой нам покажут уже анонсированные игры. Впрочем, без сюрпризов дело явно не обойдется.

Ведущий Джефф Кили должен представить Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и других проектов.

Мы будем в реальном времени собирать главные трейлеры и анонсы.

Little Nightmares III

Bandai Namco анонсировала Little Nightmares III. За разработку отвечает теперь Supermassive Games, ответственная за The Dark Pictures.

Главное нововведение — игру можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме для двух игроков.

Релиз состоится в 2024 году.

Black Myth Wukong

Свежий трейлер экшен-RPG, в основу которой легли китайские мифы, — Black Myth Wukong.

Игра выйдет в 2024 году.

Killing Floor III

Состоялся анонс Killing Floor III. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

«Мятежная Луна»

Зак Снайдер представил полноценный трейлер первой части «Мятежной луны».

Премьера состоится 22 декабря на Netflix.

Crimson Desert

Pearl Abyss, известная по Black Desert Online, представила трейлер экшен-RPG — Crimson Desert.

Даты выхода пока нет.

Assassin’s Creed Mirage

Игра выйдет 5 октября 2023 года на всех основных платформах.

Tekken 8

Релиз состоится 26 января 2024 года.

Call of Duty: Modern Warfare III

Activision показала еще один трейлер Call of Duty: Modern Warfare III, которая разрослась из самостоятельного DLC в полноценную игру.

Игра выйдет 6 октября.

Granblue Fantasy: Relink

Релиз состоится 1 февраля 2024 года.

Zenless Zone Zero

HoYoverse, ответственная за Genshin Impact и Star Rail, показала новый трейлер своей новой игры — Zenless Zone Zero.

Lords of the Fallen

Очередной трейлер соулс-лайка Lords of the Fallen. Релиз 13 октября 2023 года.

Expedition: A Mudrunner Game

Создатели Snowrunner и Mudrunner анонсировали новую игру — Expedition: A Mudrunner Game.

Cyberpunk 2077

CD Projekt RED показала новый трейлер дополнения Phantom Liberty — с упором на новые механики и не только.

DLC выйдет 26 сентября.

Mortal Kombat 1

NetherRealm представила новый трейлер Mortal Kombat 1. Игра выйдет 19 сентября.

Alan Wake II

Сэм Лейк представил новый cюжетный трейлер Alan Wake II. Игра выйдет 27 октября.