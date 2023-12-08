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    Monster Hunter Wilds, игра про Блэйда и выживач от авторов No Man’s Sky — что показали на The Game Awards 2023

    8 декабря 2023
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    08.12.2023
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    3 минуты на чтение
    Смотрим церемонию вручения The Game Awards 2023

    Ночью 8 декабря прошла церемония вручения The Game Awards 2023, в рамках которой по традиции сделали ряд крупных анонсов и показали свежие трейлер.

    В их числе оказались новая часть Monster Hunter, игра про Блэйда от авторов Dishonored, выживач от создателей No Man’s Sky и не только.

    Мы собрали все главные анонсы и ролики в одной заметке.

    Запись трансляции

    Exodus

    Мэттью Макконахи вышел на сцену и представил Exodus — экшен-адвенчуру, завязанную на манипуляциях со временем.

    Проектом занимается Дрю Карпишин, известный по первым двумя частям Mass Effect.

    God of War Ragnarok

    Внезапно состоялся анонс бесплатного рогалик-DLC для God of War Ragnarok под названием Valhalla.

    Релиз состоится 12 декабря.

    Prince of Persia: The Lost Crown

    Новый сюжетный трейлер экшена Prince of Persia: The Lost Crown. Игра выйдет 11 января.

    Senua’s Saga Hellblade II

    Новый трейлер сиквела Hellblade: Senua’s Sacrifice — c отрывками из сюжетных заставок и — впервые! — геймплея.

    Игра выйдет в 2024 году.

    Kemuri

    Икуми Накамура, которая работала над The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, представила дебютный проект своей студии — Kemuri.

    No Rest for the Wicked

    Создатели Ori представили экшен No Rest for the Wicked, которая по духу напоминает серию Trine.

    Игра выйдет на всех основных платформах.

    Новые игры SEGA

    SEGA одним трейлером анонсировала сразу пять новых игр в своих франшизах: Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage, Crazy Taxi и Shinobi.

    The Casting of Frank Stone

    Supermassive Games, известная по антологии The Dark Pictures, представила трейлер кинематографичной хоррор-игры во вселенной Dead by Daylight — The Casting of Frank Stone.

    Rise of the Ronin

    Team Ninja, ответственная за Wo Long: Fallen Dynasty и серию Nioh, показала геймплейный трейлер экшена Rise of the Ronin.

    Релиз состоится 22 марта на PS5.

    OD от Хидео Кодзимы

    Хидео Кодзима представил свой новый проект, который он разрабатывает для Xbox, — иммерсивный хоррор OD.

    В разработке принимает участие режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил.

    В актерском составе числятся София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир.

    Jurassic Park Survival

    Saber Interactive анонсировала игру по мотивам «Парка Юрского периода» — Jurassic Park: Survival.

    Игра выйдет на всех основных платформах.

    Black Myth: Wukong

    Геймплейный трейлер китайской экшен-RPG под названием Black Myth: Wukong. В ее основу легла повесть «Путешествие на Запад».

    Игра выйдет 20 августа 2024 года на PS5, XSX/S и ПК.

    Suicide Squad: Kill the Justice League

    Игра выйдет 2 февраля 2024 года на всех основных платформах.

    The First Berserk: Khazan

    Геймплейный трейлер хардкорного ролевого экшена The First Berserk: Khazan, действие которого развернется во вселенной Dungeon Fighter Online.

    Blade

    Arkane Lyon, разработавшая Dishonored и Deathloop, внезапно анонсировала иммерсивную экшен-адвенчуру про Блэйда.

    Last Sentinel

    Состоялся анонс экшена с открытом миром под названием Last Sentinel, действие которого развернется в антиутопическом Токио.

    Zenless Zone Zero

    HoYoverse показала новый геймплейный трейлер Zenless Zone Zero с разными персонажами.

    Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Назвали дату выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2  и показали свежий тизер-трейлер игры.

    Ждем игру 9 сентября на PS5, XSX/S и ПК.

    Den of Wolves

    Студия 10 Chambers, известная по кооперативной GTFO, анонсировала новую игру Den of Wolves от создателя Payday.

    Это будет кооперативный шутер с элементами ограбления в сеттинге киберпанка.

    Light No Fire

    Шон Мюррей вышел на сцену анонсировал новую игру-песочницу от создателей No Man’s Sky — Light No Fire.

    Действие развернется на фэнтезийной Земле, которая будет бесконечно генерироваться.

    Геймплей будет завязан на приключениях, строительстве, выживании и исследовании в компании.

    Stormgate

    Новый трейлер Stormgate от разработчиков, которые работали над серией StarCraft.

    Ранний доступ стартует летом 2024 года.

    Final Fantasy XVI

    Трейлер первого дополнения для The Final Fantasy XVI под названием Echoes of the Fallen.

    Релиз DLC состоялся сегодня.

    The Finals

    Заключительный трейлер мультиплеерного шутера The Finals, над котором работают бывшие разработчики Battlefield.

    Игра уже вышла на всех платформах.

    Monster Hunter Wilds

    В конце церемонии вручения TGA 2023 Capcom представила новую часть Monster Hunter с подзаголовком Wilds, над которой работает команда World.

    Релиз состоится в 2025 году. Летом поделятся свежими подробностями.

    Все победители

    Baldur’s Gate 3 забрала главную награду (из рук Тимоти Шаламе!) на The Game Awards 2023 и стала игрой года.

    Глава Larian Studios Свен Винке вышел на сцену в доспехах и поблагодарил всех за поддержку.

    Monster Hunter Wilds, игра про Блэйда и выживач от авторов No Man's Sky — что показали на The Game Awards 2023
    • Лучшая семейная игра — Super Mario Bros. Wonder;
    • Лучшая доступность — Forza Motorsport;
    • Лучший киберспортсмен — Faker (из League of Legends);
    • Лучший киберспортивный турнир — Чемпионат мира по League of Legends;
    • Лучшая киберспортивная игра — Valorant;
    • Лучший контент-криэйтор — витуберша Ironmouse;
    • Лучшая актерская игра — Нил Ньюборн (Астарион из Baldur’s Gate 3);
    • Лучшее повествование — Alan Wake II;
    • Лучший дебют в инди — Cocoon;
    • Лучший экшен — Armored Core VI;
    • Лучшая режиссера — Alan Wake 2;
    • Лучший VR/AR — Resident Evil Village VR Mode;
    • Лучшая мобильная игра — Honkai: Star Rail;
    • Лучший саунд-дизайн — Hi-Fi Rush;
    • Лучший саундтрек — Final Fantasy XVI;
    • Лучшая инди Sea of Stars;
    • Лучшая поддержка сообщества — Baldur’s Gate 3;
    • Лучший файтинг — Street Fighter 6;
    • Самая ожидаемая игра — Final Fantasy VII Rebirth;
    • Лучшая поддержка игры — Cybepunk 2077;
    • Лучшая адаптация — The Last of Us;
    • Лучшая экшен-адвенчура — The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
    • Лучшая RPG — Baldur’s Gate 3;
    • Лучший симулятор — PIKMIN 4;
    • Лучшая гонка — Forza Motorsport;
    • Лучший мультиплеер — Baldur’s Gate 3;
    • Голос игроков — Baldur’s Gate 3;
    • Лучший арт-дирекшн — Alan Wake 2.
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