Monster Hunter Wilds, игра про Блэйда и выживач от авторов No Man’s Sky — что показали на The Game Awards 2023

Ночью 8 декабря прошла церемония вручения The Game Awards 2023, в рамках которой по традиции сделали ряд крупных анонсов и показали свежие трейлер.

В их числе оказались новая часть Monster Hunter, игра про Блэйда от авторов Dishonored, выживач от создателей No Man’s Sky и не только.

Мы собрали все главные анонсы и ролики в одной заметке.

Запись трансляции

Exodus

Мэттью Макконахи вышел на сцену и представил Exodus — экшен-адвенчуру, завязанную на манипуляциях со временем.

Проектом занимается Дрю Карпишин, известный по первым двумя частям Mass Effect.

God of War Ragnarok

Внезапно состоялся анонс бесплатного рогалик-DLC для God of War Ragnarok под названием Valhalla.

Релиз состоится 12 декабря.

Prince of Persia: The Lost Crown

Новый сюжетный трейлер экшена Prince of Persia: The Lost Crown. Игра выйдет 11 января.

Senua’s Saga Hellblade II

Новый трейлер сиквела Hellblade: Senua’s Sacrifice — c отрывками из сюжетных заставок и — впервые! — геймплея.

Игра выйдет в 2024 году.

Kemuri

Икуми Накамура, которая работала над The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, представила дебютный проект своей студии — Kemuri.

No Rest for the Wicked

Создатели Ori представили экшен No Rest for the Wicked, которая по духу напоминает серию Trine.

Игра выйдет на всех основных платформах.

Новые игры SEGA

SEGA одним трейлером анонсировала сразу пять новых игр в своих франшизах: Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage, Crazy Taxi и Shinobi.

The Casting of Frank Stone

Supermassive Games, известная по антологии The Dark Pictures, представила трейлер кинематографичной хоррор-игры во вселенной Dead by Daylight — The Casting of Frank Stone.

Rise of the Ronin

Team Ninja, ответственная за Wo Long: Fallen Dynasty и серию Nioh, показала геймплейный трейлер экшена Rise of the Ronin.

Релиз состоится 22 марта на PS5.

OD от Хидео Кодзимы

Хидео Кодзима представил свой новый проект, который он разрабатывает для Xbox, — иммерсивный хоррор OD.

В разработке принимает участие режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил.

В актерском составе числятся София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир.

Jurassic Park Survival

Saber Interactive анонсировала игру по мотивам «Парка Юрского периода» — Jurassic Park: Survival.

Игра выйдет на всех основных платформах.

Black Myth: Wukong

Геймплейный трейлер китайской экшен-RPG под названием Black Myth: Wukong. В ее основу легла повесть «Путешествие на Запад».

Игра выйдет 20 августа 2024 года на PS5, XSX/S и ПК.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Игра выйдет 2 февраля 2024 года на всех основных платформах.

The First Berserk: Khazan

Геймплейный трейлер хардкорного ролевого экшена The First Berserk: Khazan, действие которого развернется во вселенной Dungeon Fighter Online.

Blade

Arkane Lyon, разработавшая Dishonored и Deathloop, внезапно анонсировала иммерсивную экшен-адвенчуру про Блэйда.

Last Sentinel

Состоялся анонс экшена с открытом миром под названием Last Sentinel, действие которого развернется в антиутопическом Токио.

Zenless Zone Zero

HoYoverse показала новый геймплейный трейлер Zenless Zone Zero с разными персонажами.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Назвали дату выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2 и показали свежий тизер-трейлер игры.

Ждем игру 9 сентября на PS5, XSX/S и ПК.

Den of Wolves

Студия 10 Chambers, известная по кооперативной GTFO, анонсировала новую игру Den of Wolves от создателя Payday.

Это будет кооперативный шутер с элементами ограбления в сеттинге киберпанка.

Light No Fire

Шон Мюррей вышел на сцену анонсировал новую игру-песочницу от создателей No Man’s Sky — Light No Fire.

Действие развернется на фэнтезийной Земле, которая будет бесконечно генерироваться.

Геймплей будет завязан на приключениях, строительстве, выживании и исследовании в компании.

Stormgate

Новый трейлер Stormgate от разработчиков, которые работали над серией StarCraft.

Ранний доступ стартует летом 2024 года.

Final Fantasy XVI

Трейлер первого дополнения для The Final Fantasy XVI под названием Echoes of the Fallen.

Релиз DLC состоялся сегодня.

The Finals

Заключительный трейлер мультиплеерного шутера The Finals, над котором работают бывшие разработчики Battlefield.

Игра уже вышла на всех платформах.

Monster Hunter Wilds

В конце церемонии вручения TGA 2023 Capcom представила новую часть Monster Hunter с подзаголовком Wilds, над которой работает команда World.

Релиз состоится в 2025 году. Летом поделятся свежими подробностями.

Все победители

Baldur’s Gate 3 забрала главную награду (из рук Тимоти Шаламе!) на The Game Awards 2023 и стала игрой года.

Глава Larian Studios Свен Винке вышел на сцену в доспехах и поблагодарил всех за поддержку.