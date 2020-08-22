Смотрим DC FanDome и собираем трейлеры

В 20:00 по МСК начинается мероприятие DC FanDome, в рамках которого Warner Bros. сделает несколько анонсов и покажет трейлеры грядущих фильмов.
Мы будем в реальном времени обновлять заметку.
«Лига справедливости»
До начала презентации в интернете раньше времени появился трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости», в котором можно увидеть массу новых кадров.
Картина выйдет на HBO Max в 2021 году.
«Чудо-женщина 1984»
После 20-минутной (и довольно унылой) сессии вопросов и ответов авторы «Чудо-женщины 1984» представили дебютный трейлер картины — в нем Диана сражается с Гепардой.
Премьера состоится 1 октября.
«Рыцари Готэма»
WB Games наконец-то анонсировала Gotham Knights, по сюжету которой Бэтмен погиб. Место Темного рыцаря займут Робин, Бэтгерл, Найтвинг и Красный колпак — именно они должны дать отпор Суду Сов.
Релиз состоится в 2021 году на PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК.
Вместе с этим разработчики показали больше 7 минут геймплея, в котором герои сталкиваются с Мистером Фризом. Да, это экшен-RPG в открытом мире с кооперативным режимом до двух человек.
Без скриншотов с новой бэт-командой не обошлось.
Вдогонку арт «Рыцарей Готэма» от Джима Ли, художника комиксов про Бэтмена.
Создатель «Флэша» Грег Берлтани пообещал, что благодаря появлению Барри Аллена в исполнении Эзры Миллера в «Кризисе на Бесконечных Землях» кроссоверы между теле и киновселенными DC будут случаться чаще.
Продюсер Уолтер Хамада отметил, что действие «Бэтмена» Мэтта Ривза развернется на новой Земле. По его словам, режиссер планирует расширять новую вселенную.
Также Хамада подчеркнул, что в будущем мы увидим больше фильмов вроде «Джокера», если у авторов будут интересные идеи.
«Флэш»
Режиссер «Флэша» Энди Мускетти показал, как будет выглядеть новый костюм главного героя в грядущем сольнике.
И концепт-арт картины, на котором засветились Флэш и Бэтмен в исполнении… Майкла Китона?
Материал дополняется.
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