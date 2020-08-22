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    Новости

    Смотрим DC FanDome и собираем трейлеры

    22 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    22.08.2020
    830
    1 минута на чтение
    Смотрим DC FanDome

    В 20:00 по МСК начинается мероприятие DC FanDome, в рамках которого Warner Bros. сделает несколько анонсов и покажет трейлеры грядущих фильмов.

    Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

    «Лига справедливости»

    До начала презентации в интернете раньше времени появился трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости», в котором можно увидеть массу новых кадров.

    Картина выйдет на HBO Max в 2021 году.

    «Чудо-женщина 1984»

    После 20-минутной (и довольно унылой) сессии вопросов и ответов авторы «Чудо-женщины 1984» представили дебютный трейлер картины — в нем Диана сражается с Гепардой.

    Премьера состоится 1 октября.

    «Рыцари Готэма»

    WB Games наконец-то анонсировала Gotham Knights, по сюжету которой Бэтмен погиб. Место Темного рыцаря займут Робин, Бэтгерл, Найтвинг и Красный колпак — именно они должны дать отпор Суду Сов.

    Релиз состоится в 2021 году на PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК.

    Вместе с этим разработчики показали больше 7 минут геймплея, в котором герои сталкиваются с Мистером Фризом. Да, это экшен-RPG в открытом мире с кооперативным режимом до двух человек.

    Без скриншотов с новой бэт-командой не обошлось.

    Вдогонку арт «Рыцарей Готэма» от Джима Ли, художника комиксов про Бэтмена.

    Смотрим DC FanDome и собираем трейлеры 4

    Создатель «Флэша» Грег Берлтани пообещал, что благодаря появлению Барри Аллена в исполнении Эзры Миллера в «Кризисе на Бесконечных Землях» кроссоверы между теле и киновселенными DC будут случаться чаще.

    Продюсер Уолтер Хамада отметил, что действие «Бэтмена» Мэтта Ривза развернется на новой Земле. По его словам, режиссер планирует расширять новую вселенную.

    Также Хамада подчеркнул, что в будущем мы увидим больше фильмов вроде «Джокера», если у авторов будут интересные идеи.

    «Флэш»

    Режиссер «Флэша» Энди Мускетти показал, как будет выглядеть новый костюм главного героя в грядущем сольнике.

    Смотрим DC FanDome и собираем трейлеры 5

    И концепт-арт картины, на котором засветились Флэш и Бэтмен в исполнении… Майкла Китона?

    Смотрим DC FanDome и собираем трейлеры 6

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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