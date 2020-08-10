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    Новости

    Оружие и происхождение героя в новом геймплее Cyberpunk 2077

    10 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    10.08.2020
    2081
    0 минут на чтение
    Смотрим новый геймплей Cyberpunk 2077 1

    В 19:00 прошла презентация Night City Wire, в рамках которой CD Projekt RED представила новый геймплей Cyberpunk 2077.

    На этот раз разработчики сделали акцент на выборе жизненного пути Ви и типах оружия.

    Выбор происхождения

    В зависимости от выбранного жизненного пути у игроков будет разное начало. К примеру, дитя улиц большую часть игры проводит в Найт-Сити, кочевник — много времени за пределами города, в пустошах. А «корпо» знаком с устройством корпорации «Арасака». Разумеется, происхождение также влияет на сюжет и диалоги.

    Оружие

    В Cyberpunk 2077 будет оружие разного типа. Обоймы одного рикошетят от поверхностей, а у другого — самонаводящиеся патроны. В свою очередь технологические пушки могут пробивать стены.

    Оружие можно приобрести у торговцев, но самое лучшее либо выпадает из противников, либо где-то спрятано. Особенно трудно раздобыть легендарки.

    Система прокачки арсенала тоже присутствует. С ее помощью можно улучшить характеристики оружия — например, урон.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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