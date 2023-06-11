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    Новости

    Смотрим презентации Xbox Showcase и Starfield Direct

    11 июня 2023
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    11.06.2023
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    1 минута на чтение
    Смотрим презентации Xbox Showcase и Starfield Direct

    В 20:00 по МСК начнется презентация Xbox Showcase, а следом за ней Starfield Direct, в рамках которых нам покажут грядущие игры Microsoft и Bethesda.

    Ожидаем увидеть дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, экшен-RPG Avowed, новую Fable, геймплей Starfield и не только.

    Мы будем собирать все главные анонсы и ролики в реальном времени.

    Трансляция

    Fable

    Microsoft показала первый трейлер новой Fable. Игра сразу появится в Xbox Game Pass.

    South of Midnight

    Студия Compulsion, известная по We Happy Few, анонсировала адвенчуру в мрачном фэнтезийном мире — South of Midnight.

    Игра выйдет на ПК и XSX/S.

    Star Wars Outlaws

    Команда Ubisoft Massive, ответственная за The Division, показала кинематографический трейлер сюжетной игры в открытом мире по «Звездным войнам» — Star Wars Outlaws.

    Релиз состоится в 2024 году. Геймплей покажут на Ubisoft Forward.

    33 Immortals

    Разработчики Spiritfarer анонсировали инди-экшен 33 Immortals, в котором будет мультиплеер до 33 человек.

    Игра выйдет в 2024 году.

    Payday 3

    Показали геймплей третьей части Payday 3. Игра выйдет 21 сентября на всех основных платфомах. Она будет стоить 40 долларов.

    Persona 3

    Состоялся официальный анонс ремейка Persona 3. Релиз в 2024 году на всех основных платформах.

    Avowed

    Первый геймплейный трейлер экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity под названием Avowed.

    Игра выйдет в 2024 году.

    Sea of Thieves

    20 июля Sea of Thieves получит обновление-коллаборацию с Monkey Island.

    Материал дополняется.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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