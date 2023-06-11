Смотрим презентации Xbox Showcase и Starfield Direct

В 20:00 по МСК начнется презентация Xbox Showcase, а следом за ней Starfield Direct, в рамках которых нам покажут грядущие игры Microsoft и Bethesda.
Ожидаем увидеть дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, экшен-RPG Avowed, новую Fable, геймплей Starfield и не только.
Мы будем собирать все главные анонсы и ролики в реальном времени.
Трансляция
Fable
Microsoft показала первый трейлер новой Fable. Игра сразу появится в Xbox Game Pass.
South of Midnight
Студия Compulsion, известная по We Happy Few, анонсировала адвенчуру в мрачном фэнтезийном мире — South of Midnight.
Игра выйдет на ПК и XSX/S.
Star Wars Outlaws
Команда Ubisoft Massive, ответственная за The Division, показала кинематографический трейлер сюжетной игры в открытом мире по «Звездным войнам» — Star Wars Outlaws.
Релиз состоится в 2024 году. Геймплей покажут на Ubisoft Forward.
33 Immortals
Разработчики Spiritfarer анонсировали инди-экшен 33 Immortals, в котором будет мультиплеер до 33 человек.
Игра выйдет в 2024 году.
Payday 3
Показали геймплей третьей части Payday 3. Игра выйдет 21 сентября на всех основных платфомах. Она будет стоить 40 долларов.
Persona 3
Состоялся официальный анонс ремейка Persona 3. Релиз в 2024 году на всех основных платформах.
Avowed
Первый геймплейный трейлер экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity под названием Avowed.
Игра выйдет в 2024 году.
Sea of Thieves
20 июля Sea of Thieves получит обновление-коллаборацию с Monkey Island.
Материал дополняется.
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