Смотрим презентации Xbox Showcase и Starfield Direct

В 20:00 по МСК начнется презентация Xbox Showcase, а следом за ней Starfield Direct, в рамках которых нам покажут грядущие игры Microsoft и Bethesda.

Ожидаем увидеть дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, экшен-RPG Avowed, новую Fable, геймплей Starfield и не только.

Мы будем собирать все главные анонсы и ролики в реальном времени.

Трансляция

Fable

Microsoft показала первый трейлер новой Fable. Игра сразу появится в Xbox Game Pass.

South of Midnight

Студия Compulsion, известная по We Happy Few, анонсировала адвенчуру в мрачном фэнтезийном мире — South of Midnight.

Игра выйдет на ПК и XSX/S.

Star Wars Outlaws

Команда Ubisoft Massive, ответственная за The Division, показала кинематографический трейлер сюжетной игры в открытом мире по «Звездным войнам» — Star Wars Outlaws.

Релиз состоится в 2024 году. Геймплей покажут на Ubisoft Forward.

33 Immortals

Разработчики Spiritfarer анонсировали инди-экшен 33 Immortals, в котором будет мультиплеер до 33 человек.

Игра выйдет в 2024 году.

Payday 3

Показали геймплей третьей части Payday 3. Игра выйдет 21 сентября на всех основных платфомах. Она будет стоить 40 долларов.

Persona 3

Состоялся официальный анонс ремейка Persona 3. Релиз в 2024 году на всех основных платформах.

Avowed

Первый геймплейный трейлер экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity под названием Avowed.

Игра выйдет в 2024 году.

Sea of Thieves

20 июля Sea of Thieves получит обновление-коллаборацию с Monkey Island.

Материал дополняется.