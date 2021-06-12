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    Новости

    Игра по «Аватару», сиквел Mario + Rabbids и Far Cry 6 — что показали на Ubisoft Forward

    12 июня 2021
    12.06.2021
    686
    1 минута на чтение
    Игра по «Аватару», сиквел Mario + Rabbids и Far Cry 6 — что показали на Ubisoft Forward

    В 22:00 по МСК прошла первая крупная презентация в рамках цифровой E3 2021 — Ubisoft Forward.

    На трансляции показали Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Mario + Rabbids Sparks of Hope и другие проекты. И внезапно анонсировали игру по «Аватару».

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    Трансляция

    Rainbow Six Extraction

    Трейлер Rainbow Six Extraction, в котором «спецназ» отправляется на миссию по спасению Хибаны от монстров, появившихся в результате вируса.

    По словам разработчиков, в шутере можно будет играть (и кастомизировать) знакомых по «Осаде» оперативников — с новыми способностями.

    Релиз состоится 16 сентября на всех основных платформах.

    Без демонстрации геймплея не обошлось. В нем зрителей познакомили с разными монстрами и механиками, в том числе стелсом, — в игре даже будет бэкстаб!

    Rainbow Six Siege

    Ubisoft представила анимационный трейлер, посвященный Thunderbird — новому оперативнику-медику на стороне защитников.

    Сезон «Полярная звезда» стартует 14 июня.

    Assassin’s Creed Valhalla

    Разработчики Assassin’s Creed: Valhalla представили дополнение «Осада Парижа» — с новой броней и оружие (в игре появятся мечи!). Релиз состоится до конца лета.

    Также Ubisoft объявила, что продолжит поддерживать «Вальгаллу» в 2022 году.

    Far Cry 6

    Ubisoft показала сюжетную завязку Far Cry 6, в котором Антон Кастильо забирает 13-летнего Диего и расстреливает мирных граждан.

    Также разработчики представили трейлер сезонного пропуска Far Cry 6, посвященное злодеям третьей, четвертой и пятой частей.

    Mario + Rabbids Sparks of Hope

    Состоялся анонс продолжения пошаговой тактической игры Mario + Rabbids Kingdom Battle с подзаголовком Rabbids Sparks of Hope.

    Игра выйдет в 2022 году на Nintendo Switch.

    Нарезку из геймплея тоже показали.

    Avatar: Frontiers of Pandora

    Под конец трансляции генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо неожиданно показал полноценный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.

    Игра выйдет в 2022 году.

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    Собрали все главные анонсы и трейлеры.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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