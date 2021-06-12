Игра по «Аватару», сиквел Mario + Rabbids и Far Cry 6 — что показали на Ubisoft Forward

В 22:00 по МСК прошла первая крупная презентация в рамках цифровой E3 2021 — Ubisoft Forward.
На трансляции показали Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Mario + Rabbids Sparks of Hope и другие проекты. И внезапно анонсировали игру по «Аватару».
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Трансляция
Rainbow Six Extraction
Трейлер Rainbow Six Extraction, в котором «спецназ» отправляется на миссию по спасению Хибаны от монстров, появившихся в результате вируса.
По словам разработчиков, в шутере можно будет играть (и кастомизировать) знакомых по «Осаде» оперативников — с новыми способностями.
Релиз состоится 16 сентября на всех основных платформах.
Без демонстрации геймплея не обошлось. В нем зрителей познакомили с разными монстрами и механиками, в том числе стелсом, — в игре даже будет бэкстаб!
Rainbow Six Siege
Ubisoft представила анимационный трейлер, посвященный Thunderbird — новому оперативнику-медику на стороне защитников.
Сезон «Полярная звезда» стартует 14 июня.
Assassin’s Creed Valhalla
Разработчики Assassin’s Creed: Valhalla представили дополнение «Осада Парижа» — с новой броней и оружие (в игре появятся мечи!). Релиз состоится до конца лета.
Также Ubisoft объявила, что продолжит поддерживать «Вальгаллу» в 2022 году.
Far Cry 6
Ubisoft показала сюжетную завязку Far Cry 6, в котором Антон Кастильо забирает 13-летнего Диего и расстреливает мирных граждан.
Также разработчики представили трейлер сезонного пропуска Far Cry 6, посвященное злодеям третьей, четвертой и пятой частей.
Mario + Rabbids Sparks of Hope
Состоялся анонс продолжения пошаговой тактической игры Mario + Rabbids Kingdom Battle с подзаголовком Rabbids Sparks of Hope.
Игра выйдет в 2022 году на Nintendo Switch.
Нарезку из геймплея тоже показали.
Avatar: Frontiers of Pandora
Под конец трансляции генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо неожиданно показал полноценный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.
Игра выйдет в 2022 году.
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Собрали все главные анонсы и трейлеры.
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