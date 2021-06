Игра по «Аватару», сиквел Mario + Rabbids и Far Cry 6 — что показали на Ubisoft Forward

В 22:00 по МСК прошла первая крупная презентация в рамках цифровой E3 2021 — Ubisoft Forward.

На трансляции показали Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Mario + Rabbids Sparks of Hope и другие проекты. И внезапно анонсировали игру по «Аватару».

Трансляция

Rainbow Six Extraction

Трейлер Rainbow Six Extraction, в котором «спецназ» отправляется на миссию по спасению Хибаны от монстров, появившихся в результате вируса.

По словам разработчиков, в шутере можно будет играть (и кастомизировать) знакомых по «Осаде» оперативников — с новыми способностями.

Релиз состоится 16 сентября на всех основных платформах.

Без демонстрации геймплея не обошлось. В нем зрителей познакомили с разными монстрами и механиками, в том числе стелсом, — в игре даже будет бэкстаб!

Rainbow Six Siege

Ubisoft представила анимационный трейлер, посвященный Thunderbird — новому оперативнику-медику на стороне защитников.

Сезон «Полярная звезда» стартует 14 июня.

Assassin’s Creed Valhalla

Разработчики Assassin’s Creed: Valhalla представили дополнение «Осада Парижа» — с новой броней и оружие (в игре появятся мечи!). Релиз состоится до конца лета.

Также Ubisoft объявила, что продолжит поддерживать «Вальгаллу» в 2022 году.

Far Cry 6

Ubisoft показала сюжетную завязку Far Cry 6, в котором Антон Кастильо забирает 13-летнего Диего и расстреливает мирных граждан.

Также разработчики представили трейлер сезонного пропуска Far Cry 6, посвященное злодеям третьей, четвертой и пятой частей.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Состоялся анонс продолжения пошаговой тактической игры Mario + Rabbids Kingdom Battle с подзаголовком Rabbids Sparks of Hope.

Игра выйдет в 2022 году на Nintendo Switch.

Нарезку из геймплея тоже показали.

Avatar: Frontiers of Pandora

Под конец трансляции генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо неожиданно показал полноценный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.

Игра выйдет в 2022 году.