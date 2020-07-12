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    Новости

    Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 и Watch Dogs Legion — что показали на Ubisoft Forward

    12 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    12.07.2020
    920
    1 минута на чтение
    Смотрим презентацию Ubisoft Forward

    В 22:00 по МСК стартовала презентация Ubisoft Forward, в рамках которой Ubisoft сделала несколько анонсов и показала геймплей ранее представленных проектов.

    За просмотр трансляции зрители получили Watch Dogs 2 и некоторые внутриигровые бонусы, в том числе для грядущей Assassin’s Creed Valhalla.

    Мы собрали все основные моменты в одной заметке.

    Запись трансляции

    Watch Dogs Legion

    В первую очередь Ubisoft показала кинематографический трейлер Watch Dogs Legion, которым занимались авторы короткометражки «Свидетель» из антологии Love, Death, Robots.

    Также разработчики «Легиона» представили около 8 минут геймплея. Игра выйдет 29 октября на PS4, Xbox One и ПК.

    Tom Clancy’s Elite Squad

    Ubisoft анонсировала мобильную игру Tom Clancy’s Elite Squad, которая напоминает «Осаду». Судя по трейлеру, в ней можно будет сыграть даже за Сэма Фишера!

    Brawlhalla

    Файтинг Brawlhalla выйдет на iOS и Android 6 августа и будет распространяться по условно-бесплатной модели.

    Hyper Scape

    Действие «королевской битвы» от Ubisoft развернется в далеком и темном будущем. Открытое бета-тестирование на ПК уже стартовало. На консолях игра выйдет до конца года.

    И немного геймплея баттл-рояля.

    Assassin’s Creed Valhalla

    Также Ubisoft наконец-то показала игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla, в том числе обновленную боевую систему (с расчлененкой!), социальный стелс и осады замков. Релиз запланирован на 17 ноября.

    Far Cry 6

    А под конец презентации состоялся анонс Far Cry 6. Роль антагониста досталась Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие». Игра выйдет 28 февраля 2021 года.

    Следом в интернете появились первые скриншоты.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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