Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 и Watch Dogs Legion — что показали на Ubisoft Forward

В 22:00 по МСК стартовала презентация Ubisoft Forward, в рамках которой Ubisoft сделала несколько анонсов и показала геймплей ранее представленных проектов.
За просмотр трансляции зрители получили Watch Dogs 2 и некоторые внутриигровые бонусы, в том числе для грядущей Assassin’s Creed Valhalla.
Мы собрали все основные моменты в одной заметке.
Запись трансляции
Watch Dogs Legion
В первую очередь Ubisoft показала кинематографический трейлер Watch Dogs Legion, которым занимались авторы короткометражки «Свидетель» из антологии Love, Death, Robots.
Также разработчики «Легиона» представили около 8 минут геймплея. Игра выйдет 29 октября на PS4, Xbox One и ПК.
Tom Clancy’s Elite Squad
Ubisoft анонсировала мобильную игру Tom Clancy’s Elite Squad, которая напоминает «Осаду». Судя по трейлеру, в ней можно будет сыграть даже за Сэма Фишера!
Brawlhalla
Файтинг Brawlhalla выйдет на iOS и Android 6 августа и будет распространяться по условно-бесплатной модели.
Hyper Scape
Действие «королевской битвы» от Ubisoft развернется в далеком и темном будущем. Открытое бета-тестирование на ПК уже стартовало. На консолях игра выйдет до конца года.
И немного геймплея баттл-рояля.
Assassin’s Creed Valhalla
Также Ubisoft наконец-то показала игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla, в том числе обновленную боевую систему (с расчлененкой!), социальный стелс и осады замков. Релиз запланирован на 17 ноября.
Far Cry 6
А под конец презентации состоялся анонс Far Cry 6. Роль антагониста досталась Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие». Игра выйдет 28 февраля 2021 года.
Следом в интернете появились первые скриншоты.
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