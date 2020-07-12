Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 и Watch Dogs Legion — что показали на Ubisoft Forward

В 22:00 по МСК стартовала презентация Ubisoft Forward, в рамках которой Ubisoft сделала несколько анонсов и показала геймплей ранее представленных проектов.

За просмотр трансляции зрители получили Watch Dogs 2 и некоторые внутриигровые бонусы, в том числе для грядущей Assassin’s Creed Valhalla.

Мы собрали все основные моменты в одной заметке.

Запись трансляции

Watch Dogs Legion

В первую очередь Ubisoft показала кинематографический трейлер Watch Dogs Legion, которым занимались авторы короткометражки «Свидетель» из антологии Love, Death, Robots.

Также разработчики «Легиона» представили около 8 минут геймплея. Игра выйдет 29 октября на PS4, Xbox One и ПК.

Tom Clancy’s Elite Squad

Ubisoft анонсировала мобильную игру Tom Clancy’s Elite Squad, которая напоминает «Осаду». Судя по трейлеру, в ней можно будет сыграть даже за Сэма Фишера!

Brawlhalla

Файтинг Brawlhalla выйдет на iOS и Android 6 августа и будет распространяться по условно-бесплатной модели.

Hyper Scape

Действие «королевской битвы» от Ubisoft развернется в далеком и темном будущем. Открытое бета-тестирование на ПК уже стартовало. На консолях игра выйдет до конца года.

И немного геймплея баттл-рояля.

Assassin’s Creed Valhalla

Также Ubisoft наконец-то показала игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla, в том числе обновленную боевую систему (с расчлененкой!), социальный стелс и осады замков. Релиз запланирован на 17 ноября.

Far Cry 6

А под конец презентации состоялся анонс Far Cry 6. Роль антагониста досталась Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие». Игра выйдет 28 февраля 2021 года.

Следом в интернете появились первые скриншоты.