«Очень странные дела» и «Улица страха» — что показали в третий день Geeked Week

В 19:00 по МСК стартовал третий день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

На этот раз стриминговый сервис рассказал про «Люцифера», «Очень странные дела» и не только.

«Улица страха»

Первым делом Netflix представил трейлер хоррор-трилогии «Улица страха». Все три фильма выйдут с разницей в неделю: 2 июля, 9 июля и 16 июля.

«Пороховой коктейль»

Отрывок из экшен-комедии «Пороховой коктейль» с Карен Гиллан в главной роли.

Премьера состоится 14 июля.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1402661516743114755?s=20

«Люцифер»

Netflix поделился роликом со смешными моментами со съемок второй части пятого сезона.

Watch this! (You'll understand that reference once you watch these Lucifer bloopers.) LUCIFER Season 5 Part 2 is now on Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/VkicFhhEEK — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

«Неспящие»

Трейлер фантастического триллера «Неспящие», который сегодня вышел на Netflix. В главных ролях Джина Родригес и Шамир Андерсон.

Don't sleep on Awake, starring Gina Rodriguez and Shamier Anderson — now streaming on Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/OQehNlzuix — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

«Черное лето»

Отрывок из второго сезона «Черного лета», который должен выйти на Netflix 17 июня.

During a zombie apocalypse, you do what you must to survive. Here's a look at season 2 of Black Summer, coming to Netflix on June 17th. #GeekedWeek pic.twitter.com/oexOuCd2NN — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

«Очень странные дела»

Братья Даффер объявили, что в четвертом сезоне «Очень странных дел» появится новый персонаж, который сыграет очень важную роль в грядущих событиях, — Вики в исполнении Эмибет Макналти.

all aboard! the Duffer Brothers are here with special news that they want to personally share with you. @stranger_things #GeekedWeek pic.twitter.com/TVheNMqgUl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Кроме того, 29 июня выйдет подкаст-приквел про Робин Бакли.