«Песочный человек», «Ковбой Бибоп»: что показали во второй день Geeked Week от Netflix

Сегодня прошел второй день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

Среди них были «Академия Амбрелла», адаптация «Ковбоя Бибопа», «Песочный человек» и другие тайтлы.

Создатели «Академии Амбрелла» раскрыли названия десяти эпизодов третьего сезона и… все.

Несколько свежих кадров последнего сезона «Бумажного дома». Первая часть выйдет 3 сентября, вторая через несколько месяцев — 3 декабря.

Netflix объявил, что второй сезон «Ключей Локков» выйдет в октябре.

Стало известно, что адаптация «Ковбоя Бибопа» выйдет этой осенью. Композитором выступит сама Ёко Канно, которая написала музыку для одноименного аниме.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021