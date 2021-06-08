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    Новости

    «Песочный человек», «Ковбой Бибоп»: что показали во второй день Geeked Week от Netflix

    8 июня 2021
    08.06.2021
    662
    1 минута на чтение
    Смотрим второй день Geeked Week от Netflix

    Сегодня прошел второй день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

    Среди них были «Академия Амбрелла», адаптация «Ковбоя Бибопа», «Песочный человек» и другие тайтлы.

    «Академия Амбрелла»

    Создатели «Академии Амбрелла» раскрыли названия десяти эпизодов третьего сезона и… все.

    Смотрим второй день Geeked Week от Netflix 1

    «Бумажный дом»

    Несколько свежих кадров последнего сезона «Бумажного дома». Первая часть выйдет 3 сентября, вторая через несколько месяцев — 3 декабря.

    Смотрим второй день Geeked Week от Netflix 2

    «Ключи Локков»

    Netflix объявил, что второй сезон «Ключей Локков» выйдет в октябре.

    «Ковбой Бибоп»

    Стало известно, что адаптация «Ковбоя Бибопа» выйдет этой осенью. Композитором выступит сама Ёко Канно, которая написала музыку для одноименного аниме.

    «Песочный человек»

    Netflix показал кадры со съемок «Песочного человека», а также различные концепт-арты.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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