События в «Логане» останутся каноном в «Дэдпуле 3»

Режиссер Шон Леви в одном из интервью рассказал, что события «Логана» останутся каноном в «Дэдпуле 3», в котором появится Росомаха.
Однако ранее говорилось, что действие нового фильма развернется до смерти Логана в фильме Джеймса Мэнголда.
Поэтому непонятно, каким образом канон отразится на ленте про болтливого наемника. И самому Леви не терпится рассказать, как авторы отдали дань уважения «Логану» в грядущей картине.
«Логан» — канон. Мы любим «Логана». Я хочу, чтобы мир знал, что мы разделяем любовь и уважение к «Логану», каждому аспекту его создания и всем событиям в фильме.
Премьера «Дэдпула 3» должна состояться 3 мая 2024 года.
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