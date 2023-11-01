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    События в «Логане» останутся каноном в «Дэдпуле 3»

    1 ноября 2023
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    01.11.2023
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    События в «Логане» останется каноном в «Дэдпуле 3»

    Режиссер Шон Леви в одном из интервью рассказал, что события «Логана» останутся каноном в «Дэдпуле 3», в котором появится Росомаха.

    Однако ранее говорилось, что действие нового фильма развернется до смерти Логана в фильме Джеймса Мэнголда.

    Поэтому непонятно, каким образом канон отразится на ленте про болтливого наемника. И самому Леви не терпится рассказать, как авторы отдали дань уважения «Логану» в грядущей картине.

    «Логан» — канон. Мы любим «Логана». Я хочу, чтобы мир знал, что мы разделяем любовь и уважение к «Логану», каждому аспекту его создания и всем событиям в фильме.

    Премьера «Дэдпула 3» должна состояться 3 мая 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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