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    Новости

    Sony анонсировала два безымянных фильма по вселенной Marvel в 2023 году

    23 октября 2021
    23.10.2021
    1436
    1 минута на чтение
    Sony анонсировали еще два фильма по вселенной Человека-Паука

    Sony сообщила, что выпустит два новых фильма Marvel в 2023 году. Один из них выйдет 23 июня 2023, а второй — 6 октября того же года.

    Никакой дополнительной информации об этих проектах не сообщалось. Однако, предположительно, события двух безымянных фильмов будут происходить во вселенной Sony’s Spider-Man Universe (SSU), кинематографической вселенной с участием героев и злодеев, связанных с Человеком-пауком.

    Кроме того, «Веном 2» разрушил барьер между SSU и MCU, а режиссёр «Морбиуса» намекнул на камео героя Венома (Тома Харди) в своём фильме. Sony даёт много намёков на общую вселенную и создаёт большое количество материалов. В разработке находится фильм «Крэйвен-охотник», который выйдет на экраны в 2023 году, что увеличит количество злодеев Человека-паука. Помимо него,  в этом году начали активно разрабатывать сольник Женщины-Паука.

    Логично предположить, что в двух безымянных проектах Marvel, созданных в партнерстве с Sony, будут представлены злодеи из Человека-паука. Однако Sony может планировать что-то более амбициозное. «Человек-паук: Нет пути домой», который выйдет в кинотеатрах 17 декабря, покажет Доктора Осьминога (Альфред Молина) и Электро (Джейми Фокса). Можно даже понадеяться, что мы наконец получим фильм «Зловещая шестерка» в 2023 году.

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    Если вам от фильма нужен только броманс между Томом Харди и его выдвигающимся другом — ни слова больше, это фильм для вас.

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