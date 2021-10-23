Sony анонсировала два безымянных фильма по вселенной Marvel в 2023 году

Sony сообщила, что выпустит два новых фильма Marvel в 2023 году. Один из них выйдет 23 июня 2023, а второй — 6 октября того же года.

Никакой дополнительной информации об этих проектах не сообщалось. Однако, предположительно, события двух безымянных фильмов будут происходить во вселенной Sony’s Spider-Man Universe (SSU), кинематографической вселенной с участием героев и злодеев, связанных с Человеком-пауком.

Кроме того, «Веном 2» разрушил барьер между SSU и MCU, а режиссёр «Морбиуса» намекнул на камео героя Венома (Тома Харди) в своём фильме. Sony даёт много намёков на общую вселенную и создаёт большое количество материалов. В разработке находится фильм «Крэйвен-охотник», который выйдет на экраны в 2023 году, что увеличит количество злодеев Человека-паука. Помимо него, в этом году начали активно разрабатывать сольник Женщины-Паука.

Логично предположить, что в двух безымянных проектах Marvel, созданных в партнерстве с Sony, будут представлены злодеи из Человека-паука. Однако Sony может планировать что-то более амбициозное. «Человек-паук: Нет пути домой», который выйдет в кинотеатрах 17 декабря, покажет Доктора Осьминога (Альфред Молина) и Электро (Джейми Фокса). Можно даже понадеяться, что мы наконец получим фильм «Зловещая шестерка» в 2023 году.