Sony Interactive Entertainment и Nintendo приостанавливают продажи устройств в России

К санкциями присоединились ещё две крупные игровые компании.

Sony Interactive Entertainment, подразделение Sony, объявило, что приостановит все поставки в Россию и отключит в российском регионе магазин PlayStation Store на неопределённый срок. В магазине уже появились сообщения о «приостановлении операции». Компания также добавила, что пожертвует два миллиона долларов управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, чтобы «поддержать жертв трагедии».

Представитель Nintendo рассказал изданию Bloomberg, что компания тоже приостанавливает все поставки в страну, это связано со сбоями в логистике и проблемами с оплатой из-за других введённых санкций. Ранее Nintendo приостановила работу онлайн-магазина eShop — после того, как платёжный оператор перестал обрабатывать транзакции в рублях.

Ранее к санкциями присоединилась Microsoft, которая тоже приостановила поставки в России.