Sony скрыла трейлеры ремейка Star Wars: KotOR. И удалила упоминания в соцсетях

Пользователи сети обратили внимание, что Sony внезапно скрыла анонсирующий трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.
Тем не менее ролик все еще можно увидеть в полной записи PlayStation Showcase 2021 года.
Кроме того, Sony удалила все упоминания проекта в своих соцсетях. Остался только один пост, где фигурирует ремейк KotOR, и то вместе с другими играми.
В 2022 году, по данным инсайдеров, разработку проекта поставили на паузу из-за проблемной разработки, а после и вовсе отдали из рук Aspyr одному из подразделений Saber Interactive.
Однако на фоне реструктуризации Embracer Group игру вполне могли отменить. Или Sony решила выйти из партнерства.
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Редактор
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