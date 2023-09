Sony скрыла трейлеры ремейка Star Wars: KotOR. И удалила упоминания в соцсетях

Пользователи сети обратили внимание, что Sony внезапно скрыла анонсирующий трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.

Тем не менее ролик все еще можно увидеть в полной записи PlayStation Showcase 2021 года.

Кроме того, Sony удалила все упоминания проекта в своих соцсетях. Остался только один пост, где фигурирует ремейк KotOR, и то вместе с другими играми.

В 2022 году, по данным инсайдеров, разработку проекта поставили на паузу из-за проблемной разработки, а после и вовсе отдали из рук Aspyr одному из подразделений Saber Interactive.

Однако на фоне реструктуризации Embracer Group игру вполне могли отменить. Или Sony решила выйти из партнерства.