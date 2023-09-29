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    Новости

    Sony скрыла трейлеры ремейка Star Wars: KotOR. И удалила упоминания в соцсетях

    29 сентября 2023
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    29.09.2023
    281
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    Sony скрыла трейлеры

    Пользователи сети обратили внимание, что Sony внезапно скрыла анонсирующий трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.

    Тем не менее ролик все еще можно увидеть в полной записи PlayStation Showcase 2021 года.

    Кроме того, Sony удалила все упоминания проекта в своих соцсетях. Остался только один пост, где фигурирует ремейк KotOR, и то вместе с другими играми.

    В 2022 году, по данным инсайдеров, разработку проекта поставили на паузу из-за проблемной разработки, а после и вовсе отдали из рук Aspyr одному из подразделений Saber Interactive.

    Однако на фоне реструктуризации Embracer Group игру вполне могли отменить. Или Sony решила выйти из партнерства.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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