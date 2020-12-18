Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PS Store

Sony временно сняла с продажи Cyberpunk 2077 с магазина PS Store.

Если вы уже купили цифровую копию игры, то она останется у вас. Но в случае, если вас не устраивает качество, то можете запросить возврат средств, зайдя на сайт в аккаунт PSN. При этом не важно, сколько времени вы провели в игре.

Неизвестно, когда Sony вернёт игру в магазины — возможно, это случится после больших январских или февральских обновлений, запланированных разработчиками. Возможно, и раньше — CDPR обещала выпустить как минимум один большой патч до конца 2020-го.

SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления. Как только мы получим подтверждение, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств. Обратите внимание, что процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения. из заявления Sony

Аналитик Дэниел Ахмад отмечает, что подобный случай — первый в истории. Ранее игру если и снимали с продажи, то решение принимал издатель (Arkam Knight), а не платформа. Он уверен, что если бы игру отложили ещё для доработки, то её продажи были бы выше.

Пока что Microsoft не стала предпринимать похожий шаг — компания по-прежнему осуществляет возвраты по своей процедуре, хотя и не всем пользователям. Журналисты не исключают, что действия Sony — это реакция на заявление CDPR, в котором разработчики предложили требовать возвраты средств у платформодержателей, а не у издателя. Судя по всему, этот шаг CDPR не был согласован с Sony и Microsoft.