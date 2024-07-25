Состоялся релиз Fallout: London — масштабного мода для Fallout 4

Разработчики масштабной модификации Fallout: London объявили о релизе проекта спустя около пяти лет работы.

Как можно понять из названия, фанатский аддон перенесет события Fallout 4 в Туманный Альбион образца 2237 года, показав последствия апокалипсиса в этом регионе.

Игроков ждет свыше 200 сюжетных квестов, 20 фракций, новое оружие, снаряжение и, конечно, возможность посетить Биг-Бен, колесо обозрения London Eye, Тауэрский мост и другие достопримечательности Лондона.

Кроме этого, разработчикам удалось привлечь к проекту актера озвучки Астариона из Baldur’s Gate 3 Нила Ньюбона — он подарил голос одному из напарников главного героя.

Для Fallout: London потребуется лицензионная версия Fallout 4 в GOG или Steam.