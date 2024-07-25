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    Состоялся релиз Fallout: London — масштабного мода для Fallout 4

    25 июля 2024
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    25.07.2024
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    Разработчики масштабной модификации Fallout: London объявили о релизе проекта спустя около пяти лет работы.

    Как можно понять из названия, фанатский аддон перенесет события Fallout 4 в Туманный Альбион образца 2237 года, показав последствия апокалипсиса в этом регионе.

    Игроков ждет свыше 200 сюжетных квестов, 20 фракций, новое оружие, снаряжение и, конечно, возможность посетить Биг-Бен, колесо обозрения London Eye, Тауэрский мост и другие достопримечательности Лондона.

    Кроме этого, разработчикам удалось привлечь к проекту актера озвучки Астариона из Baldur’s Gate 3 Нила Ньюбона — он подарил голос одному из напарников главного героя.

    Для Fallout: London потребуется лицензионная версия Fallout 4 в GOG или Steam.

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