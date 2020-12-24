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    Новости

    Создатель «Призраков поместья Блай» не планирует продолжать антологию

    24 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    24.12.2020
    988
    0 минут на чтение
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    Шоураннер сериалов «Призраки дома на холме» и «Призраки поместья Блай» Майк Флэнаган рассказал в твиттере, что планов на продолжение антологии у него пока что нет.

    Однако создатель шоу не отрицает, что в будущем ситуация может измениться.

    Пока мы не планируем работать над новыми главами. Никогда не говори «никогда», конечно. Но сейчас мы сосредоточены на других проектах Interpid, которые выйдут в 2021-м и позднее. Если что-то поменяется, мы обязательно вам сообщим!

    Прямо сейчас Флэнаган работает над мини-сериалом «Полуночная месса» для Netflix с Кейт Сигел, Генри Томасом и Рахулом Коли. Его действие развернется на изолированном острове, жители которого сталкиваются со сверхъестественными силами после прибытия загадочного священника.

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     Наталия Осояну |  14.10.2020

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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