Создатель «Вавилона-5» предложил себя в качестве шоураннера «Доктора Кто»

В середине августа создатель «Вавилона-5» Джозеф Майкл Стражински рассказал в твиттере, что связывался с BBC, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на должность шоураннера «Доктора Кто».
По его словам, авторы сериала начали поиски еще до того, как он к ним обратился.
Поиски должны идти своим чередом. Но если у них не получится найти шоураннера, то вернутся к обсуждению со мной. Очень вежливо, так что посмотрим, к чему приведет этот процесс.
Тринадцатый сезон «Доктора Кто» станет для Криса Чибнелла и Джоди Уиттакер, которой досталась роль Повелителя времени, последним.
При этом рейтинг двенадцатого сезона упал до уровне 2005 года — в частности, многие недовольны, в какую сторону движется сериал под руководством Чибнелла.
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Шоураннер «Доктора Кто» и Джоди Уиттакер покинут сериал
Дмитрий Кинский | 29.07.2021
Может, оно и к лучшему!
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