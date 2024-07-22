Создатели бесплатной Silent Hill: The Short Message тизерят новую игру

Студия HexaDrive, последним проектом которой была бесплатная Silent Hill: The Short Message, выпустила тизер своей следующей игры. Сейчас она называется Niraya of ■■.
Согласно описанию в Steam, В качестве главного героя выступит ребенок, который попал в таинственное царство.
Геймплей будет построен вокруг механики уклонений от монстров вместо более классических пряток и сражений.
Релиз Niraya of ■■ ожидается в последнем квартале 2025 года.
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