Создатели бесплатной Silent Hill: The Short Message тизерят новую игру

Студия HexaDrive, последним проектом которой была бесплатная Silent Hill: The Short Message, выпустила тизер своей следующей игры. Сейчас она называется Niraya of ■■.

Согласно описанию в Steam, В качестве главного героя выступит ребенок, который попал в таинственное царство.

Геймплей будет построен вокруг механики уклонений от монстров вместо более классических пряток и сражений.

Релиз Niraya of ■■ ожидается в последнем квартале 2025 года.