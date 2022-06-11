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    Новости

    Создатели сериала «Кобра Кай» снимут адаптацию игр Duke Nukem

    11 июня 2022
    11.06.2022
    216
    0 минут на чтение
    Создатели сериала «Кобра Кай» работают над фильмом о Дюке Нюкеме

    Legendary Entertainment приобрела права на адаптацию франшизы шутеров Duke Nukem у Gearbox.

    Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Продюсерами фильма выступят Джош Хилд, Джон Хёрвиц и Хейден Шлоссберг, известные по сериалу «Кобра Кай». Кто-то из них также может занять режиссёрское кресло. Сейчас для фильма ищут сценариста. Нет информации, будут ли авторы брать за основу какую-то конкретную игру из серии. За проектом пока не закреплено никаких актёров.

    Игра Nukem рассказывает о приключениях крепкого парня Дюка Нюкема, стереотипного героя, будто из боевика 80-х, который известен своими крепкими словечками. По сюжету игр он пытается остановить инопланетное вторжение в Лос-Анджелесе.

    Экранизировать игровую серию в том или ином формате пытаются уже несколько лет, и всякий раз эти попытки что-то останавливает. В 2010-х Paramount планировала выпустить фильм с Джоном Синой в главной роли, однако проект в итоге отменили. Неизвестно, будет ли Джон Сина участвовать в новой экранизации.

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