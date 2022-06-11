Создатели сериала «Кобра Кай» снимут адаптацию игр Duke Nukem

Legendary Entertainment приобрела права на адаптацию франшизы шутеров Duke Nukem у Gearbox.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Продюсерами фильма выступят Джош Хилд, Джон Хёрвиц и Хейден Шлоссберг, известные по сериалу «Кобра Кай». Кто-то из них также может занять режиссёрское кресло. Сейчас для фильма ищут сценариста. Нет информации, будут ли авторы брать за основу какую-то конкретную игру из серии. За проектом пока не закреплено никаких актёров.

Игра Nukem рассказывает о приключениях крепкого парня Дюка Нюкема, стереотипного героя, будто из боевика 80-х, который известен своими крепкими словечками. По сюжету игр он пытается остановить инопланетное вторжение в Лос-Анджелесе.

Экранизировать игровую серию в том или ином формате пытаются уже несколько лет, и всякий раз эти попытки что-то останавливает. В 2010-х Paramount планировала выпустить фильм с Джоном Синой в главной роли, однако проект в итоге отменили. Неизвестно, будет ли Джон Сина участвовать в новой экранизации.