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    Новости

    Создатели сериала «Мистический квест» перед вторым сезоном выпустят спецэпизод про карантин

    7 апреля 2021
    Кот-император
    07.04.2021
    532
    0 минут на чтение
    Создатели сериала «Мистический квест» перед вторым сезонам выпустят спецэпизод про карантин

    Создатели сериала про разработчиков самой популярной в мире MMORPG рассказали, что перед выходом второго сезона покажут получасовой спецэпизод, посвящённый возвращению команды с карантина.

    Премьера серии Everlight намечена на 16 апреля. Издание The Hollywood Reporter отмечает, что гостевой звездой сериала станет Энтони Хопкинс. Сам актёр не появится — он лишь озвучит одного из персонажей (или выступит в качестве рассказчика).

    Спецэпизод продолжит сюжет прошлой серии, снятой на айфоны в мае 2020-го. Тогда команда выпустила серию «Карантин», при помощи которой собрала на благотворительность полмиллиона долларов.

    Everlight — спецэпизод, посвящённый практическим и эмоциональным сложностям, с которыми мы сталкиваемся при возвращении к обычной жизни. Он наполнен оптимизмом, удовольствием и надеждой на светлое будущее. Нам кажется, что выпустить такую серию перед выходом второго сезона — это прекрасный способ (и удачное время), чтобы ввести зрителей в мир «Мистического квеста».

    Роба Макэлхенни, соавтор и актёр сериала

    Второй сезон «Мистического квеста» стартует 7 мая на Apple TV+. Ранее команда поделилась тизером.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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