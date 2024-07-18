Создатели Shadowrun Returns тизерят новую игру — Graft

Студия Harebrained Schemes, известная по BattleTech и серии Shadowrun Returns Trilogy, запустила тизер-сайт своего следующего проекта. Он получил название Graft.

Сейчас известно, что это будет нарративная стратегия, разработка которой пока находится на раннем этапе. Судя по LinkedIn-профилю продюсера Майка Маккейна, релиз игры намечен на 2026 год.

В январе 2024-го Harebrained Schemes вновь обрела независимость, но потеряла права на Shadowrun, The Lamplighters League и другие проекты.