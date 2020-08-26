Создатели «Тёмного кристалла» рассказали о статусе сериала Netflix

Портал Syfy взял большое интервью у Лизы Хенсон — дочери знаменитого кукольника Джима Хенсона («Лабиринт», оригинальный «Тёмный кристалл»), который в прошлом основал студию Jim Henson’s Company. Почти год назад Netflix выпустил сериал «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления», над которым работала команда студии вместе с Лизой и Брайаном Фраудом — художником, рисовавшим для классических фильмов Хенсона.

Лиза немного рассказала о создании «Эпохи сопротивления», нынешнем статусе проекта и о возникших сложностях в связи с пандемией коронавируса.

Прежде всего, она отметила, что Тра — чуждый мир, населённый чуждыми существами, и команда всеми силами пыталась создать эмоциональную связь мира с зрителями. Этому помогали и параллели с реальным миром, где тоже «царит шаткая экологическая ситуация» и «приближается Тьма».

В качестве антагонистов снова выступили скексисы, которые всегда были «самыми невероятными злодеями», что в 80-х, что сейчас. «Они и так были страшными».

Когда команда работала над миром Тра, то основной задачей было показать, что зритель попал в другой мир с другими правилами. Лиза привела в пример «Игру престолов», которая хоть и фэнтезийна, но напоминает реальный мир. А «Эпоху сопротивления» пытались делать непредсказуемой и оригинальной. В числе источников вдохновения были и «Аватар: Легенда об Аанге».

Если второй сезон и запустят в работу — Netflix пока не продлил шоу, — то его могут посвятить как оставшимся 40% запланированного сюжета, о котором говорили шоураннеры в 2019-м, так и другим историям.

Лиза Хенсон отмечает, что мир «Кристалла» богат в разных аспектах. В прошлом выходила серия комиксов, которая рассказывала о племени фаерлингов, обитающих в сердце мира. Сейчас команда работает над ещё тремя мини-сериями: приквел про паладина Хапа, приквел про Ордона (отец Риана) и приквел про королеву Вапры Мейрин. Хенсон упоминает, что среди интересных аспектов есть даже астральные путешествия Огры!

Сюжет пришлось сокращать дважды. Сперва авторы написали 13 эпизодов, и вся планируемая история в них не влезла. Затем Netflix объявил, что в первый сезон войдёт только 10 эпизодов. Пришлось урезать ещё.

Для первого сезона придумали особого злодея — скексиса Охотника, которого не было в оригинальном фильме, а значит, доживать ему необязательно. Авторы хотели остановиться на промежуточном светлом финале, потому что дальше случается геноцид гелфлингов.

При всём желании, из-за пандемии шоураннеры не могут начать производство второго сезона. Куклы вроде скексисов управляются сразу двумя кукловодами, которые находятся в близком контакте. Кроме того, кукловоды постоянно контактируют, передавая друг другу марионеток. Авторы подумывали перейти на анимацию, но не стали этого делать. Примеры анимации можно увидеть в документальном фильме о создании сериала на Netflix.