SpaceX впервые отправила на МКС космических туристов

9 апреля SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя туристами. В полёт отправились бывший космонавт Майкл Лопес-Алегрия и три финансиста — Марк Пати из Канады, Ларри Коннор из США и Эйтан Стиббе из Израиля. Bloomberg пишет, что за билет в космос туристам пришлось отдать около $55 млн (около 4,5 млрд рублей).

Они проведут на станции восемь дней, после чего вернутся на Землю. На станции они будут проводить лабораторные эксперименты и заниматься коммерческой деятельностью. Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе». Возвращение туристов намечено на 18 апреля.

Этот полет SpaceX организовала по заказу компании Axiom Space . В ближайшие три года запланированы полёты туристов на американский сегмент МКС. А с 2024 года компания запустит строительство частного сегмента, который в дальнейшем станет основой частной орбитальной станции.

В ноябре 2020 года SpaceX запустила первую регулярную миссию к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта. А в сентябре 2021 года компания выпустила туриста в открытый космос, но на станции гражданский экипаж не высаживался.

Подготовка космонавтов и их выход на орбиту будут запечатлены в одной из серий документального сериала Netflix под названием Countdown: Inspiration4 Mission To Space.