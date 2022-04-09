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    Новости

    SpaceX впервые отправила на МКС космических туристов

    9 апреля 2022
    09.04.2022
    379
    1 минута на чтение
    SpaceX впервые отправила на МКС четырёх космических туристов

    9 апреля SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя туристами. В полёт отправились бывший космонавт Майкл Лопес-Алегрия и три финансиста — Марк Пати из Канады, Ларри Коннор из США и Эйтан Стиббе из Израиля. Bloomberg пишет, что за билет в космос туристам пришлось отдать около $55 млн (около 4,5 млрд рублей).

    Они проведут на станции восемь дней, после чего вернутся на Землю. На станции они будут проводить лабораторные эксперименты и заниматься коммерческой деятельностью. Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе». Возвращение туристов намечено на 18 апреля.

    Запись трансляции с запуском ракеты

    Этот полет SpaceX организовала по заказу компании Axiom Space. В ближайшие три года запланированы полёты туристов на американский сегмент МКС. А с 2024 года компания запустит строительство частного сегмента, который в дальнейшем станет основой частной орбитальной станции.

    В ноябре 2020 года SpaceX запустила первую регулярную миссию к МКС на корабле Crew Dragon. К станции отправились четыре астронавта. А в сентябре 2021 года компания выпустила туриста в открытый космос, но на станции гражданский экипаж не высаживался.

    Подготовка космонавтов и их выход на орбиту будут запечатлены в одной из серий документального сериала Netflix под названием Countdown: Inspiration4 Mission To Space.

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