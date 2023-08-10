Спайк Джонз работает над научно-фантастическим сериалом с Хоакином Фениксом

Портал Wold of Reel поделился некоторыми подробностями о сериале, над которым для Netflix работает постановщик Спайк Джонз, известный по фильмам «Быть Джоном Малковичем» и «Там, где живут чудовища».
Проект описывается как эпическая научно-фантастическая история, состоящая из двух сезонов.
Более того, главную роль в сериале исполнит Хоакин Феникс, с которым Спайк уже работал над своим последним фильмом «Она».
Джонз занимается проектом уже несколько лет. Съемки были запланированы на осень 2023 года.
Однако из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде полноценное производство сериала наверняка отложат до лучших времен.
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