Спецпредставитель президента РФ: кинотеатрам стоит задуматься о параллельном прокате

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что для выживания кинотеатров нужно задуматься о параллельном прокате и принудительном лицензировании.
Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов.
Также, по его мнению, нужно решить другую немаловажную проблему: Россия выпускает слишком мало отечественных фильмов — меньше 100 в год, когда должно быть 200-250.
Однако Швыдкой считает, что в 2022 году российское кино неплохо выросло, но этого все еще недостаточно.
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