Спецпредставитель президента РФ: кинотеатрам стоит задуматься о параллельном прокате

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что для выживания кинотеатров нужно задуматься о параллельном прокате и принудительном лицензировании.

Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов.

Также, по его мнению, нужно решить другую немаловажную проблему: Россия выпускает слишком мало отечественных фильмов — меньше 100 в год, когда должно быть 200-250.

Однако Швыдкой считает, что в 2022 году российское кино неплохо выросло, но этого все еще недостаточно.