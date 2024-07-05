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    Спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы могут превратить в спецэпизод

    5 июля 2024
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    05.07.2024
    161
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    Спин-офф

    Портал Redanian Intelligence обратил внимание, что у режиссера Майрзи Алмас в профиле LinkedIn спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы описывается как специальный эпизод.

    Журналисты видят два варианта развития событий: либо спецэпизод выпустят отдельно, либо включат в четвертый сезон. Судя по всему, окончательное решение Netflix еще не принял.

    Также не исключено, что онлайн-кинотеатр совсем откажется от показа этого «спин-оффа».

    Изначально проект задумывался как мини-сериал, но его съемки завершили намного раньше срока.

    Напомним, до конца 2024 года должен выйти мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин».

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