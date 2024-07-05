Спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы могут превратить в спецэпизод

Портал Redanian Intelligence обратил внимание, что у режиссера Майрзи Алмас в профиле LinkedIn спин-офф «Ведьмака» про банду Крысы описывается как специальный эпизод.
Журналисты видят два варианта развития событий: либо спецэпизод выпустят отдельно, либо включат в четвертый сезон. Судя по всему, окончательное решение Netflix еще не принял.
Также не исключено, что онлайн-кинотеатр совсем откажется от показа этого «спин-оффа».
Изначально проект задумывался как мини-сериал, но его съемки завершили намного раньше срока.
Напомним, до конца 2024 года должен выйти мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.