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    «Сплошная болтовня и не более того» — критики неоднозначно приняли «Дэдпула и Росомаху»

    24 июля 2024
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    24.07.2024
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    В сети появилось множество обзоров супергеройского блокбастера «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, на который студия Marvel и зрители возлагают большие надежды.

    Мнения критиков разделились: одни в неописуемом восторге от фильма, а другие считают его пустышкой.

    На сайте Metacritic у ленты 54 балла из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes — 80% свежести.

    Премьера состоится 26 июля.

    Dexerto:

    «Дэдпул и Росомаха» — фильм MCU, который обязательно надо увидеть. Головокружительный и более эмоциональный, чем можно было ожидать. Погнали!

    ComingSoon:

    Это кинематографическое удовольствие. Это дань уважения десятилетиям фильмов Marvel. При этом фильм такой же громкий, дерзкий и кровавый, как первые два фильма про Дэдпула.

    IGN:

    «Дэдпул и Росомаха» — возмутительная и неизменно забавная комедия о супергероях, которая выстрелила во многом благодаря энтузиазму Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, а также удивительно стильному взгляду на супергероику.

    Empire:

    Несмотря на некоторые шероховатости в повествовании на первых порах, сложно представить, чего еще можно пожелать от фильма с этой парой. Marvel снова обрела свое моджо.

    The Daily Beast:

    Как и прежде, те, кто терпеть не может Дэдпула или не разбирается в фильмах Marvel, не продержатся и секунды. Остальные будут на небесах.

    Variety:

    Эта непочтительная сатира о мутантах лучше работает как дань уважения прошлому, нежели как прототип будущих фильмов о супергероях.

    The New York Times:

    Это «Дэдпул», а значит, что он грубый и непочтительный, смешной и отвратительный, странный и немного сладкий. За Рейнольдсом и Джекманом интересно наблюдать отчасти потому, что их экранные персонажи сильно контрастируют с тем, какие они есть на самом деле.

    Los Angeles Times:

    Хотя «Дэдпул и Росомаха» наверняка развлечет свою целевую аудиторию, состоящую из заядлых пользователей интернета, этот фильм — сплошная болтовня и не более того.

    Polygon:

    Сложно воспринимать этот фильм как любовное послание чему-либо, кроме корпоративных завоеваний Marvel Studios. «Дэдпул и Росомаха» сделали своего героя худшим персонажем комиксов: человеком, который ничего не стоит.

    Rolling Stone:

    Фильмы о Дэдпуле когда-то противопоставляли себя всем этим чрезвычайно серьезным сагам MCU. Это все еще сквернословящие классные клоуны на заднем ряду, но теперь фильм больше напоминает белый шум, одетый в красное, желтое и черное.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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