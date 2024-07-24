«Сплошная болтовня и не более того» — критики неоднозначно приняли «Дэдпула и Росомаху»

В сети появилось множество обзоров супергеройского блокбастера «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, на который студия Marvel и зрители возлагают большие надежды.
Мнения критиков разделились: одни в неописуемом восторге от фильма, а другие считают его пустышкой.
На сайте Metacritic у ленты 54 балла из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes — 80% свежести.
Премьера состоится 26 июля.
Dexerto:
«Дэдпул и Росомаха» — фильм MCU, который обязательно надо увидеть. Головокружительный и более эмоциональный, чем можно было ожидать. Погнали!
ComingSoon:
Это кинематографическое удовольствие. Это дань уважения десятилетиям фильмов Marvel. При этом фильм такой же громкий, дерзкий и кровавый, как первые два фильма про Дэдпула.
IGN:
«Дэдпул и Росомаха» — возмутительная и неизменно забавная комедия о супергероях, которая выстрелила во многом благодаря энтузиазму Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, а также удивительно стильному взгляду на супергероику.
Empire:
Несмотря на некоторые шероховатости в повествовании на первых порах, сложно представить, чего еще можно пожелать от фильма с этой парой. Marvel снова обрела свое моджо.
The Daily Beast:
Как и прежде, те, кто терпеть не может Дэдпула или не разбирается в фильмах Marvel, не продержатся и секунды. Остальные будут на небесах.
Variety:
Эта непочтительная сатира о мутантах лучше работает как дань уважения прошлому, нежели как прототип будущих фильмов о супергероях.
The New York Times:
Это «Дэдпул», а значит, что он грубый и непочтительный, смешной и отвратительный, странный и немного сладкий. За Рейнольдсом и Джекманом интересно наблюдать отчасти потому, что их экранные персонажи сильно контрастируют с тем, какие они есть на самом деле.
Los Angeles Times:
Хотя «Дэдпул и Росомаха» наверняка развлечет свою целевую аудиторию, состоящую из заядлых пользователей интернета, этот фильм — сплошная болтовня и не более того.
Polygon:
Сложно воспринимать этот фильм как любовное послание чему-либо, кроме корпоративных завоеваний Marvel Studios. «Дэдпул и Росомаха» сделали своего героя худшим персонажем комиксов: человеком, который ничего не стоит.
Rolling Stone:
Фильмы о Дэдпуле когда-то противопоставляли себя всем этим чрезвычайно серьезным сагам MCU. Это все еще сквернословящие классные клоуны на заднем ряду, но теперь фильм больше напоминает белый шум, одетый в красное, желтое и черное.