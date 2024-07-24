«Сплошная болтовня и не более того» — критики неоднозначно приняли «Дэдпула и Росомаху»

В сети появилось множество обзоров супергеройского блокбастера «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, на который студия Marvel и зрители возлагают большие надежды.

Мнения критиков разделились: одни в неописуемом восторге от фильма, а другие считают его пустышкой.

На сайте Metacritic у ленты 54 балла из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes — 80% свежести.

Премьера состоится 26 июля.

Dexerto:

«Дэдпул и Росомаха» — фильм MCU, который обязательно надо увидеть. Головокружительный и более эмоциональный, чем можно было ожидать. Погнали!

ComingSoon:

Это кинематографическое удовольствие. Это дань уважения десятилетиям фильмов Marvel. При этом фильм такой же громкий, дерзкий и кровавый, как первые два фильма про Дэдпула.

IGN:

«Дэдпул и Росомаха» — возмутительная и неизменно забавная комедия о супергероях, которая выстрелила во многом благодаря энтузиазму Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, а также удивительно стильному взгляду на супергероику.

Empire:

Несмотря на некоторые шероховатости в повествовании на первых порах, сложно представить, чего еще можно пожелать от фильма с этой парой. Marvel снова обрела свое моджо.

The Daily Beast:

Как и прежде, те, кто терпеть не может Дэдпула или не разбирается в фильмах Marvel, не продержатся и секунды. Остальные будут на небесах.

Variety:

Эта непочтительная сатира о мутантах лучше работает как дань уважения прошлому, нежели как прототип будущих фильмов о супергероях.

The New York Times:

Это «Дэдпул», а значит, что он грубый и непочтительный, смешной и отвратительный, странный и немного сладкий. За Рейнольдсом и Джекманом интересно наблюдать отчасти потому, что их экранные персонажи сильно контрастируют с тем, какие они есть на самом деле.

Los Angeles Times:

Хотя «Дэдпул и Росомаха» наверняка развлечет свою целевую аудиторию, состоящую из заядлых пользователей интернета, этот фильм — сплошная болтовня и не более того.

Polygon:

Сложно воспринимать этот фильм как любовное послание чему-либо, кроме корпоративных завоеваний Marvel Studios. «Дэдпул и Росомаха» сделали своего героя худшим персонажем комиксов: человеком, который ничего не стоит.

Rolling Stone: