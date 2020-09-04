«Спутник» лидирует в топе хорроров американского iTunes

Отечественный фантастический фильм «Спутник» Егора Абраменко оказался на первом месте в американском iTunes в категории хорроров.
По словам авторов, это первая российская картина, возглавившая американские чарты.
А продюсер Михаил Врубель отметил, что несколько голливудских компаний уже обратились с предложениями о создании ремейка.
В России «Спутник» вышел сразу в цифровом формате 23 апреля. А международный прокат стартовал в августе. Скоро фильм покажут в Германии, Британии и других странах.
Западные критики довольно тепло приняли картину. На Metacritic у нее сейчас 61 балл из 100 возможных. Отрицательных рецензий на сайте нет.
Читайте также
«Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался?
Кирилл Шайдуров | 20.08.2020
Отлаженная система производства «отечественных блокбастеров» дала сбой.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Новости фантастики
Лана Вачовски хотела, чтобы Хьюго Уивинг снялся в «Матрице 4»
«Довод» хорошо стартовал в российском прокате. Фильм уже собрал 36 млн рублей
Blizzard выпустила короткометражку «Малдраксус» — вторую из серии роликов к WoW Shadowlands
СМИ: Sony готовит сериал про супергероиню Шёлк из вселенной «Человека-Паука»
Майк Флэнаган хотел бы экранизировать «Тёмную башню» Стивена Кинга
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.