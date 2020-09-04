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    Новости

    «Спутник» лидирует в топе хорроров американского iTunes

    4 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    04.09.2020
    928
    0 минут на чтение
    «Спутник» лидирует в топе хорроамериканского iTunes в категории "хоррор"

    Отечественный фантастический фильм «Спутник» Егора Абраменко оказался на первом месте в американском iTunes в категории хорроров.

    По словам авторов, это первая российская картина, возглавившая американские чарты.

    А продюсер Михаил Врубель отметил, что несколько голливудских компаний уже обратились с предложениями о создании ремейка.

    В России «Спутник» вышел сразу в цифровом формате 23 апреля. А международный прокат стартовал в августе. Скоро фильм покажут в Германии, Британии и других странах.

    Западные критики довольно тепло приняли картину. На Metacritic у нее сейчас 61 балл из 100 возможных. Отрицательных рецензий на сайте нет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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