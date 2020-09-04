«Спутник» лидирует в топе хорроров американского iTunes

Отечественный фантастический фильм «Спутник» Егора Абраменко оказался на первом месте в американском iTunes в категории хорроров.

По словам авторов, это первая российская картина, возглавившая американские чарты.

А продюсер Михаил Врубель отметил, что несколько голливудских компаний уже обратились с предложениями о создании ремейка.

В России «Спутник» вышел сразу в цифровом формате 23 апреля. А международный прокат стартовал в августе. Скоро фильм покажут в Германии, Британии и других странах.

Западные критики довольно тепло приняли картину. На Metacritic у нее сейчас 61 балл из 100 возможных. Отрицательных рецензий на сайте нет.