Square Enix анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls

Square Enix под конец своей презентации на цифровой E3 2021 анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls, получившую подзаголовок Origin: Stranger of Paradise.

Информация инсайдеров оказалось верной: за разработку отвечает Team Ninja, сделавшая Ninja Gaiden и Nioh, а действие игры развернется во вселенной первой FF.

Релиз состоится в 2022 году на всех основных платформах. А на PS5 скоро выйдет демоверсия.