Square Enix анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls

Square Enix под конец своей презентации на цифровой E3 2021 анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls, получившую подзаголовок Origin: Stranger of Paradise.
Информация инсайдеров оказалось верной: за разработку отвечает Team Ninja, сделавшая Ninja Gaiden и Nioh, а действие игры развернется во вселенной первой FF.
Релиз состоится в 2022 году на всех основных платформах. А на PS5 скоро выйдет демоверсия.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.