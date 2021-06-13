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    Square Enix анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls

    13 июня 2021
    13.06.2021
    609
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    Square Enix анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls

    Square Enix под конец своей презентации на цифровой E3 2021 анонсировала Final Fantasy в духе Dark Souls, получившую подзаголовок Origin: Stranger of Paradise.

    Информация инсайдеров оказалось верной: за разработку отвечает Team Ninja, сделавшая Ninja Gaiden и Nioh, а действие игры развернется во вселенной первой FF.

    Релиз состоится в 2022 году на всех основных платформах. А на PS5 скоро выйдет демоверсия.

     

     

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