Стартовал конкурс ролевых игр «RPG-Кашевар 2022»

17 января стартовал очередной сезон конкурса по разработке настольных ролевых игр «RPG-Кашевар». В этом зимнем сезоне участникам предлагается придумать и написать небольшую НРИ на русском языке. Причём можно написать как с нуля, так и использовать существующие правила (для таких «хаков» предусмотрена отдельная номинация).

Тема сезона: метаморфоза. Ключевые слова: сон, долг, руины, кофе. Участники в своей работе должны так или иначе обыграть тему и любые три из четырёх ключевых слов.

Старт конкурса — 17 января, 12:00 по Москве. Последний день приёма работ — 6 февраля, 23:59 по Москве.

Голосование судей займёт четыре недели, с 7 февраля по 7 марта . Исходя из опыта предыдущих лет было решено увеличить срок судейского голосования с двух до четырёх недель.

с 7 февраля по 7 марта Призовые номинации: «Лучшая игра», «Судейский фаворит» и «Лучший хак». Отдельная номинация для выбора читателей — Vox populi .

Отдельно от судейской комиссии будет проведено открытое голосование читателей за те же номинации. Голосование откроется 8 февраля и будет проводиться без критериев.

Итоги конкурса объявят 8 марта.

Объём конкурсной работы не должен превышать 3000 слов. Если в вашей игре предусмотрены раздаточные материалы — карты, бланки персонажей или какие-либо материалы для игроков — они могут занимать до 10 страниц сверх общего объёма. Работа, которая будет нарушать данные требования, будет возвращена автору на доработку.

Остальные подробности можно почитать в регламенте.

Конкурс проводится с 2009 года. В этот раз спонсорами выступили «Студия 101», «Рыжий Библиотекарь», Silver Hoof Games, Ex Nihilum Publishing и проект Dungeon Painter Studio. Почитать работы прошлых лет можно тут: есть как приключения, так и самостоятельные игры.