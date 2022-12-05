Стартовал предзаказ артбук «Мастера и легенды мира фантастики» с работами Вальехо и Фразетты

На CrowdRepublic стартовал предзаказ артбука «Мастера и легенды мира фантастики». В него вошли лучшие работы знаменитых художников, которые работали над популярными фантастическими произведениями. Борис Вальехо, Сид Мид, Фрэнк Фразетта, Брайан Фрауд и многие другие творцы поделились не только вдохновляющими рисунками, но и не менее вдохновляющими советами, техниками и секретами.

В книгу вошло четыре раздела:

В первой части «Галерея» собраны работы и краткая справка о двенадцати мастерах, создавших фантастические образы из культовых фильмов. В их числе — Жан «Мёбиус» Жиро, работавший над концепт-артами для фильмов «Чужой» и «Трон» и Майк Миньола, который целое десятилетие прыгал из Marvel в DC и обратно, рисуя Бэтмена, Тора и «Космическую одиссею», а затем и свое любимое творение — «Хеллбоя».

собраны работы и краткая справка о двенадцати мастерах, создавших фантастические образы из культовых фильмов. В их числе — Жан «Мёбиус» Жиро, работавший над концепт-артами для фильмов «Чужой» и «Трон» и Майк Миньола, который целое десятилетие прыгал из Marvel в DC и обратно, рисуя Бэтмена, Тора и «Космическую одиссею», а затем и свое любимое творение — «Хеллбоя». «Легенды иллюстраций» — это кладезь мудрости и творческих уроков от пионеров индустрии, например легенды британских комиксов Дэйва Гиббонса, прославившегося благодаря своей серии «Хранители». Среди мастер-классов — пошаговые уроки, которые помогут нарисовать воина в стиле Конана Варвара, фейри, Роршаха из «Хранителей», а также разобраться в основах визуального восприятия человека, чтобы рисовать еще круче, еще достовернее.

— это кладезь мудрости и творческих уроков от пионеров индустрии, например легенды британских комиксов Дэйва Гиббонса, прославившегося благодаря своей серии «Хранители». Среди мастер-классов — пошаговые уроки, которые помогут нарисовать воина в стиле Конана Варвара, фейри, Роршаха из «Хранителей», а также разобраться в основах визуального восприятия человека, чтобы рисовать еще круче, еще достовернее. В разделе «Мастера иллюстрац и й » вы найдете вдохновение и восемь уроков современных профессиональных художников. Например, один из лучших художников «Подземелий и драконов» Дэн Скотт покажет, как создает свои работы. А популярный комиксист Адам Хьюз научит рисовать свою Женщину-кошку.

вы найдете вдохновение и восемь уроков современных профессиональных художников. Например, один из лучших художников «Подземелий и драконов» Дэн Скотт покажет, как создает свои работы. А популярный комиксист Адам Хьюз научит рисовать свою Женщину-кошку. В главу «Ключевые навыки» вошли восемь дополнительных мастер-классов. Например, цифровая художница Марта Далиг покажет, как сгенерировать и использовать уникальные кисти, чтобы добиться реалистичных результатов. Цифровой и игровой художник Хеннинг Людвигсен научит изображать реалистичные материалы, от потертой кожи до джинсов и шелка. А еще вы узнаете, как прорисовывать персонажей, использующие магию: волшебный огонь, магический щит, электрический щит, волну энергии и другие.

Развороты

Доступны ранние пташки за 1700 рублей. Отправка планируется в январе.

В рамках кампании можно заказать и другие артбуки, например, про рисование драконов и других фэнтезийных созданий.