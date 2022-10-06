Стартовал предзаказ артбука-энциклопедии «Славянская мифология»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание фанатского артбука-энциклопедии (зина), который посвящён славянской мифологии.

Организаторы собрали 60 художников и связались со специалистами по фольклору, чтобы описать и изобразить 75 существ. Начиная с известных Кикиморы, Водяного и Кощея, а заканчивая птицей Гамаюн, Василиском и Ходун-травой.

Что внутри?

Каноничное описание и образы мифических существ

Иллюстрации тех созданий, которые ранее были только в сказаниях

Богатый бестиарий: от Кощея и упыря до Змей-Горыныча

Набор мерча (стикеры, открытки, закладки, скетчбук)

Объём: 168 страниц, формат: В5 (250×176 мм)

Мерч можно приобрести отдельно или в комплекте с артбуком. Отдельный лот — доставка Почтой России или СДЭКом.

Рассылка запланирована декабрь.